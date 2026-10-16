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Así será el Clásico RCN 2026: 1.272 kilómetros y 170 ciclistas tras el terremoto que frenó la Vuelta

La segunda carrera del país comenzará en Cundinamarca y terminará el domingo 25 de octubre en el Alto de Las Palmas.

  • Este es el Team Medellín-EPM, que defiende el título con Diego Camargo. Recientemente ganó la Vuelta a Colombia. FOTO Cortesía Diego Giraldo Team Medellín-EPM
    Este es el Team Medellín-EPM, que defiende el título con Diego Camargo. Recientemente ganó la Vuelta a Colombia. FOTO Cortesía Diego Giraldo Team Medellín-EPM
hace 11 minutos
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El Clásico RCN Sistecrédito, que comienza este sábado con una etapa de 182.9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, adquirió este año un valor especial, luego de que la Vuelta a Colombia se tuviera que suspender tras la quinta fracción por causa de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

Será un termómetro entre las principales figuras del pelotón nacional, que quieren cerrar la temporada demostrando quién es el mejor. Entre ellos está Diego Camargo, integrante del Team Medellín-EPM, vigente campeón del Clásico y declarado ganador de la Vuelta. “Venimos con la ilusión de repetir el título en una prueba que me gusta mucho; el equipo está fuerte, con buena preparación; es la última cita del año y todos quieren ganar”, dijo Camargo.

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Este boyacense asumió la camiseta de líder en la quinta etapa tras ganar la jornada de montaña disputada entre Ibagué y el Mirador de Jericó (Antioquia). La prueba finalizó de manera anticipada en esa fracción, pues la Federación Colombiana de Ciclismo dio por terminada la Vuelta para facilitar el tránsito de ayuda humanitaria y evitar complicaciones en las vías tras el sismo registrado en el país.

Javier Jamaica (Nu Colombia) y Édgar Andrés Pinzón (Sistecrédito), quienes completaron el podio, quedaron con una sensación agridulce porque la batalla no fue completa y muchas cosas pudieron pasar.

Se recorrerán 1.272 kilómetros en 9 etapas

El Clásico RCN, conocido como el “Duelo de Titanes”, llega a su edición 66 y comprende un recorrido de 1.272 kilómetros distribuidos en 9 etapas entre este sábado y el 25 de octubre en Medellín: contrarreloj individual de 17.2 kilómetros entre el Edificio Inteligente EPM y el Alto de Las Palmas.

Un total de 17 equipos (170 ciclistas) de marca transitarán por 7 departamentos y, además de las escuadras ya mencionadas, aparecen GW Erco Sportfitness y el Orgullo Paisa Indeportes Antioquia como favoritas.

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El año pasado, Camargo se puso la camiseta amarilla de líder al ganar una exigente jornada de montaña y la defendió hasta la contrarreloj individual en el cerro de Cristo Rey, en Cali.

La competencia de este año se hará en homenaje a Rafael Antonio Niño, fallecido el pasado 9 de julio, quien ganó 5 Clásicos RCN y 6 Vueltas a Colombia.

¿Cuál es el recorrido del Clásico RCN Sistecrédito?

Recorrido oficial (9 etapas):

Etapa 1 (Sábado 17 de oct.): Mosquera – Zipaquirá (182.9 km).

Etapa 2 (Domingo 18 de oct.): Funza – Honda (131.3 km).

Etapa 3 (Lunes 19 de oct.): Honda – Villa Restrepo / Ibagué (153.1 km).

Etapa 4 (Martes 20 de oct.): Ibagué – Sevilla (133.0 km).

Etapa 5 (Miércoles 21 de oct.): Caicedonia – Cali (171.7 km).

Etapa 6 (Jueves 22 de oct.): Palmira – Anserma (225.2 km).

Etapa 7 (Viernes 23 de oct.): Supía – La Estrella (121.6 km).

Etapa 8 (Sábado 24 de oct.): Bello – Santo Domingo (136.0 km).

Etapa 9 (Domingo 25 de oct.): Medellín (Edificio Inteligente EPM) – Alto de Las Palmas (17.2 km - Contrarreloj Individual).

Bloque de preguntas y respuestas...

¿Cuándo y dónde inicia el Clásico RCN 2026?
¿Cuántos equipos y ciclistas participan en el Clásico RCN 2026?
En esta edición del Clásico RCN toman la salida un total de 19 equipos de marca y 181 ciclistas inscritos. Entre las escuadras confirmadas destacan el Team Medellín-EPM, Nu Colombia, Sistecrédito, GW Erco Sportfitness y el Orgullo Paisa Indeportes Antioquia.
¿Quién es el actual campeón defensor del Clásico RCN?
El campeón defensor del Clásico RCN es Diego Camargo. El pedalista de Tutazá logró el título en la edición anterior (2025) vistiendo los colores del Team Medellín-EPM, tras asumir el liderato en la montaña y ratificar su triunfo en la contrarreloj individual final celebrada en el cerro de Cristo Rey, en Cali.
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