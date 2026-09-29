Óscar Sevilla cumplió 50 años y recibió un gran regalo: renovó con el Team Medellín-EPM

Óscar Sevilla es un caso extraordinario dentro del pedalismo de alta competencia. Este martes 29 de septiembre, día en el que cumple 50 años de edad, renovó su vínculo como ciclista profesional con el Team Medellín-EPM.

Así lo dio a conocer la escuadra antioqueña, al informar que el colombiano-español seguirá ligado a dicha institución en 2027.

Luego del duro episodio que vivió en días recientes, cuando fue abordado por asaltantes mientras entrenaba y quienes lograron hurtarle el celular, Sevilla, asentado en Colombia desde 2008, recibió una alegría al conocer la decisión del equipo, en el que no solo sigue ganando, sino también siendo apoyo para que otros corredores logren gratos resultados dentro del pelotón nacional e internacional.

La disciplina de Sevilla para mantenerse bien física y competitivamente ha sido clave para seguir firme en el profesionalismo.

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“Con la renovación, Sevilla afrontará su nueva temporada como uno de los referentes de experiencia y liderazgo del Team Medellín-EPM. Su continuidad también extiende una historia marcada por resultados, protagonismo en las carreteras y el vínculo construido con una afición que lo ha acompañado durante sus años defendiendo los colores del equipo”, expresó su escuadra a través de un comunicado.