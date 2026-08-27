Diego Torres, profesor crítico de Petro, es el nuevo delegado del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional

Se hizo oficial un relevo en las delegaciones de la Presidencia ante los máximos órganos directivos de varias instituciones universitarias. Mediante un decreto, el Ejecutivo dio por terminadas las delegaciones vigentes y nombró a los nuevos representantes presidenciales.

Entre los movimientos más destacados está la incorporación de Diego Torres Galindo como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia.

EL COLOMBIANO confirmó con Torres su designación directa desde la Presidencia.

Torres asumirá la representación estatal en la mesa directiva del principal centro de educación superior pública del país, en una designación acompañada en el mismo decreto por la llegada del padre Rodolfo Andrés Londoño De La Espriella.

La medida firma la reestructuración de los enlaces del Gobierno con el sistema universitario nacional; según lo expuesto en el acto administrativo, esta facultad busca articular la política pública de educación superior con la gestión y la autonomía de los entes universitarios estatales.

Junto a la llegada de Torres a la Universidad Nacional, la reestructuración del Ministerio de Educación abarca otras importantes instituciones regionales.

Dentro de la misma norma se establecieron las delegaciones de Víctor Hugo Malagón Basto en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Wilson Caballero Ariza en la Universidad Industrial de Santander (UIS), Esneyder Andrés Nazarith Vidal en la Universidad del Cauca y Julián Ricardo Gómez Ávila en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

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