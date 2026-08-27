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Hombre confesó el crimen de su pareja y fue judicializado por feminicidio agravado en Caucasia

El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto en la vereda Villa del Socorro. La mató de un golpe en la cabeza; después se entregó.

  • El feminicidio tiene en Colombia una pena mínima de 50 años de cárcel. FOTO ILUSTRACIÓN EL COLOMBIANO
    El feminicidio tiene en Colombia una pena mínima de 50 años de cárcel. FOTO ILUSTRACIÓN EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Un ataque de celos habría sido la causa del crimen cometido en el Bajo Cauca antioqueño por un hombre que acaba de ser judicializado por presunto feminicidio agravado.

El asesinato de una mujer por motivos que tienen que ver con su condición de género es castigado en Colombia con una pena mínima de 50 años de cárcel, pero en este caso obran factores tanto atenuantes de la pena como agravantes.

El factor que con seguridad conducirá a la rebaja de la condena es que el presunto homicida se entregó a las autoridades y confesó su delito, aunque, por otra parte, la Fiscalía le hizo la imputación, que él aceptó, de manera agravada, sin que se conozcan las razones para ello.

Le recomendamos leer: Semana violenta contra las mujeres en Antioquia: cuatro fueron asesinadas, al parecer, por sus parejas

El imputado fue identificado por la Fiscalía como Leonel Darío Mendoza Gómez y la víctima fue su compañera sentimental, que contaba con 24 años de edad.

De acuerdo con el relato, los hechos por los que está siendo procesado el sujeto se presentaron el pasado 21 de agosto en la vereda Villa del Socorro, de Caucasia. Allí, este le dio un golpe en la cabeza a la mujer con un objeto contundente, que fue causa de su deceso.

También, según el expediente, la agresión se originó por un ataque de celos tras revisar el celular de esta y encontrar algo que le generó desconfianza.

Después de cometer el asesinato, Mendoza Gómez huyó, pero posteriormente se presentó en las instalaciones de la Policía Nacional en Planeta Rica (Córdoba). Para ese momento ya había una orden de captura en su contra.

Un día antes de este suceso, en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín, ocurrió otro feminicidio. Esa vez la víctima fue una mujer de 54 años que fue hallada muerta dentro de su vivienda de la vereda Travesías. Su cuerpo yacía en el piso y tenía cuatro heridas de arma blanca.

Según dijeron entonces las autoridades, el victimario habría sido un hombre que recién había salido de la cárcel.

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La versión de familiares fue que ambos sostenían una relación desde hace 20 años, de los cuales 15 él estuvo tras las rejas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Leonel Darío Mendoza Gómez, señalado de cometer el feminicidio en Caucasia?
Leonel Darío Mendoza Gómez es el hombre judicializado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio agravado de su compañera sentimental, una mujer de 24 años asesinada en la vereda Villa del Socorro, en Caucasia.
¿Cuándo ocurrió el feminicidio de la mujer de 24 años en Caucasia?
El crimen ocurrió el 21 de agosto en la vereda Villa del Socorro, en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. Según el expediente, el hombre golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto contundente, causándole la muerte.
¿Por qué habría ocurrido el feminicidio en Caucasia?
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, la agresión se habría originado por un ataque de celos, después de que Mendoza Gómez revisara el celular de su compañera sentimental y encontrara algo que le generó desconfianza.
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