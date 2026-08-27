¿Cómo funcionará y a quiénes aplica el control a migrantes?

De entrada, una de las medidas bandera del Gobierno de Abelardo de la Espriella fue la lucha frontal contra el crimen. A partir de entonces, se han anunciado distintas medidas para llevar ese propósito a cabo. Sin embargo, uno de los anuncios más controvertidos de los últimos días fue la orden de intensificar los controles frente a la migración irregular.

Y es que, justamente este fin de semana, durante un consejo de seguridad en Barranquilla, el presidente De la Espriella anunció una ofensiva para identificar a los extranjeros que permanezcan en Colombia sin cumplir con las condiciones migratorias establecidas.

El mandatario ordenó a Migración Colombia —que tiene nuevo director, el coronel (r) José Luis Castañeda— coordinar los operativos con la Policía y ponerlos en marcha esta misma semana en la capital del Atlántico.

Según explicó, la primera prioridad será ubicar a extranjeros presuntamente vinculados con actividades delictivas y, posteriormente, verificar la situación migratoria de quienes permanezcan de manera irregular en el país.

“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó el jefe de Estado, al resumir el enfoque de su Gobierno frente a esta medida.

“Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal”, añadió.

Su determinación no nace de la nada. Es una postura que ha defendido desde la campaña y que ahora se traducirá en una decisión que deberá defender tanto en el ámbito político como en el administrativo.

Sin embargo, con el paso de los días y ante el crecimiento de la polémica por estas declaraciones, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió a matizar esta declaración. Sobre todo, porque en su mayoría se verían afectadas personas venezolanas.

Existe, por ejemplo, el temor de que el país adopte medidas similares a las implementadas en otros lugares de la región, sobre todo en Estados Unidos.

Es por ello que Lara, en una entrevista con Caracol Televisión, aseguró que la política anunciada por el Gobierno frente a la migración irregular está enfocada principalmente en combatir las redes criminales que operan en zonas como el Darién. Explicó que estas organizaciones se lucran con el tráfico y la trata de personas, cobrando a migrantes para facilitar su paso hacia Centroamérica y posteriormente hacia Estados Unidos.

“Colombia no puede convertirse en el punto de paso, en el punto de llegar de inmigrantes de muchas partes del mundo para que crucen el Darién pagándole a los delincuentes”, señaló.

Frente a las dudas sobre el trato que recibirán los migrantes venezolanos, Lara hizo una distinción entre quienes están regularizados o cuentan con protección legal y las estructuras criminales. Aclaró que los venezolanos que llegaron durante los años más críticos de la crisis migratoria y que accedieron al Permiso por Protección Temporal (PPT) no serán considerados migrantes ilegales ni serán deportados.

“Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano (...) no son migrantes ilegales de ninguna manera”, afirmó.