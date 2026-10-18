¿El dólar volvería a los $3.000 otra vez, con un peso fuerte en Colombia?

El dólar sigue perdiendo fuerza en Colombia. Solo el jueves 15 de octubre, el peso le ganó $27 a la divisa estadounidense y se consolidó como la moneda emergente más revaluada del mundo. Su apreciación supera con amplio margen a la del real brasileño, que ocupa el segundo puesto de la tabla con 7,73%.
Aunque, el pasado 16 de octubre el movimiento fue en sentido contrario, aunque leve. Ese día el dólar cerró al alza en $3.174,72, es decir, $4,26 por encima de la tasa representativa del mercado (TRM) del día, que se ubicó en $3.170,46.