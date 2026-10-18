¿El dólar volvería a los $3.000 otra vez, con un peso fuerte en Colombia?

El dólar sigue perdiendo fuerza en Colombia. Solo el jueves 15 de octubre, el peso le ganó $27 a la divisa estadounidense y se consolidó como la moneda emergente más revaluada del mundo. Su apreciación supera con amplio margen a la del real brasileño, que ocupa el segundo puesto de la tabla con 7,73%. Aunque, el pasado 16 de octubre el movimiento fue en sentido contrario, aunque leve. Ese día el dólar cerró al alza en $3.174,72, es decir, $4,26 por encima de la tasa representativa del mercado (TRM) del día, que se ubicó en $3.170,46.

Esta dinámica consolidó al peso colombianoen una tendencia estructural de revaluación durante el último año. Pese a los rebotes y a los episodios de volatilidad, esa tendencia se ha mantenido. Entre el 15 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026, la moneda colombiana registró una revaluación de 22,56%. En contraste, varias monedas emergentes se devaluaron en el mismo periodo. El sol peruano encabeza este grupo con una caída de 0,6%, seguido por el peso chileno (2,29%) y el baht tailandés (2,84%).

¿Por qué el peso se fortaleció?

Para Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, en Bloomberg, la explicación está en casa. Pese a las noticias desfavorables en el ámbito internacional, las altas tasas de interés de Colombia parecen pesar mucho más sobre la moneda local, porque favorecen la continuidad de las estrategias de inversión extranjera. “A esto se le suma el optimismo que se viene generando en el mercado con ese nuevo gobierno. La tendencia estructural bajista continúa y los rebotes son bastante pequeños”, señaló el analista sobre el comportamiento de la tasa de cambio. Los analistas reiteran una explicación relacionada con el efecto del carry trade. Es decir, el peso se convirtió en una moneda atractiva para los operadores que usan esta estrategia de inversión.

¿En qué consiste? En endeudarse en una divisa con tasas de interés bajas para invertir en otra que ofrece mayores rendimientos. La ganancia sale de la diferencia entre las tasas, aunque el resultado también depende de cómo se muevan las monedas y de los costos de financiación. Por ejemplo, un inversionista puede tomar recursos en Japón, donde las tasas rondan 1,25%, e invertirlos en Colombia, donde se sitúan alrededor de 12%. Esa brecha genera el incentivo. Según Bloomberg, estas estrategias les han dado a los operadores una rentabilidad superior a 20% al contado.

La inflación sacudió al dólar

Por otro lado, el dólar global reaccionó al dato de inflación de Estados Unidos, conocido el 14 de octubre. Los precios al consumidor subieron 3,7% en los últimos 12 meses, por encima del 3,6% que esperaban los analistas.

Por eso, Iván Torroledo, cofundador de Littio, puso la lupa en la gasolina. “Llamó la atención que el precio de la gasolina subió un 9% en septiembre, lo que causó más de la mitad del aumento en la inflación el mes pasado. En los últimos 12 meses, la gasolina ha subido un 34%”, explicó. Agregó: “Para algunos, esto es una continuación de las sorpresas inflacionarias durante 2026 por el conflicto del estrecho de Ormuz”. Según Acevedo, el dato provocó al principio un fortalecimiento del dólar y aversión al riesgo, lo que empujó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. Con el paso de las horas los mercados se normalizaron y el peso colombiano mantuvo su desempeño frente a otras monedas emergentes. Además, los mercados de predicciones aumentaron la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) suba sus tasas en la reunión del 27 de octubre. Aun así, el escenario más probable, por un margen amplio, es que el rango se mantenga entre 3,75% y 4%.

¿Qué viene para el precio del dólar en Colombia?

La Encuesta de Expectativas de Citi estima que el dólar cerrará 2026 en un promedio de $3.264. Las proyecciones de septiembre muestran ajustes importantes en el rumbo de la tasa de cambio. Banco de Bogotá apuesta por $3.300; Corficolombiana la hace con $3.170, Banco de Occidente estima en $3.150, y Alianza Valores se la juega por $3.150. Según Bloomberg, los tiempos del dólar a $3.000 en Colombia son cosa del pasado. El cambio en las expectativas sobre las tasas de interés de Estados Unidos y un menor impulso del escenario local hacen más difícil un regreso rápido a los $3.000 o $3.100 que la divisa llegó a registrar en agosto. El fin de la euforia postelectoral también pesa. “Creo que ha habido algunos cambios importantes en el mercado, en particular no solo en el nivel de la tasa de interés vigente de la Reserva Federal, sino también en las expectativas. Ese quizás es el ajuste más grande y dificulta un poco que el peso colombiano recupere la fortaleza que tuvo hace un mes o algo más, quizás en agosto”, dijo Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá.