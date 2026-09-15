Dólar en Colombia cerró en $3.100 este martes: así se movió el mercado

El dólar en Colombia cerró este martes en $3.100,51, con una diferencia de $8,79 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.109,30.
Durante la jornada, la divisa alcanzó un mínimo de $3.089,50 y un máximo de $3.117. En total, se realizaron 1.758 transacciones por US$1.161 millones.
El comportamiento del mercado estuvo marcado por la fortaleza del dólar a nivel global, el repunte de los precios del petróleo y la expectativa frente a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.