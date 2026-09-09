El dólar acumula una caída de 17% este 2026, ¿qué estrategias usan los exportadores para superar la revaluación?

La revaluación del peso colombiano en lo corrido del año es notable: superior a los $640. Eso es un desplome del 17% para el dólar este 2026. A primera vista la situación se traduce en menos ingresos para los exportadores, ¿pero realmente ese cambio qué tanto está afectando a las empresas? Una lectura reciente pertenece a Javier Díaz, presidente de Analdex, durante el Congreso Nacional de Exportadores. El líder gremial advirtió que la revaluación del peso tiene un efecto directo sobre las ventas externas. Según sus estimaciones, por cada 100 pesos de devaluación de la tasa de cambio, las exportaciones disminuyen 2%, mientras que las exportaciones de servicios caen 3,3 %. El impacto ya se ha traducido en cierres empresariales. Díaz aseguró que cuatro compañías afiliadas a Analdex tuvieron que suspender sus operaciones este año debido a la situación cambiaria. Todas pertenecían al sector de frutas, específicamente a actividades relacionadas con aguacate y uchuva, y estaban ubicadas en Cundinamarca y Valle del Cauca. De acuerdo con cálculos de Analdex, las afectaciones para la economía, el sector exportador y el empleo podrían acercarse a $50 billones. Le puede gustar: Antioquia concentra el 82,9% de las empresas que exportan hortensias en Colombia; US$69 millones en seis meses La situación ha obligado a las empresas a combinar varias estrategias: como optimizar costos, equilibrar ingresos y costos en dólares y mejorar la productividad.

Coberturas contra el dólar

Para Cementos Argos, el efecto ya es significativo. Carlos Yusti, vicepresidente de Cementos Argos para Latam, comentó que una tasa de cambio cercana a $3.100 representa un impacto importante para una compañía que exporta materiales desde su planta de Cartagena. La empresa tiene exportaciones por aproximadamente US$100 millones. Sin embargo, la compañía ya había anticipado parte del riesgo. Por esa razón realizó coberturas cambiarias desde finales del año pasado y comienzos de este, lo que le permitió reducir su exposición al movimiento de la tasa de cambio. En términos simples, Cementos Argos adelantó operaciones financieras para fijar o proteger de antemano un precio del dólar para determinadas operaciones futuras. Así, si la divisa cae fuertemente, como ocurrió, la empresa puede reducir el impacto sobre los ingresos que recibe por sus exportaciones. Sin embargo, estas herramientas tienen vencimientos. Yusti explicó que renovar las coberturas cuando el dólar está alrededor de $3.100 puede hacer que las exportaciones sean mucho menos rentables e incluso generar pérdidas. “Esto hace muy difícil la competitividad del país”, sostuvo el ejecutivo. Agregó que la tasa de cambio favorece la llegada de productos importados a precios bajos, aumentando la presión sobre las compañías nacionales. Al igual, la empresa tiene activos en otros países y, cuando convierte a pesos los dólares correspondientes a dividendos o utilidades de esas operaciones, recibe menos moneda colombiana. Consulte: “Podemos comprarle gas a Venezuela y devolverle la mitad en energía”: embajador de Colombia en Venezuela “Hace que Colombia sea un país muy costoso para producir, muy costoso para exportar”, afirmó el directivo, quien advirtió que el escenario también puede poner en riesgo empleos, aunque aclaró que la compañía no depende exclusivamente de las exportaciones. Las exportaciones desde Colombia de esta firma representan alrededor de 10 % a 12 % de las ventas, por lo que, aunque no constituyen la mayoría del negocio, sí representan una porción relevante. Para este año, Cementos Argos contempla exportaciones por unos US$100 millones. Lo que significa una reducción cercana al 10% frente al año anterior. Un bajón que no obedece directamente al dólar.

Aprovechar para invertir en maquinaria y optimizar costos

Las exportaciones y cultivos de arándanos en Colombia están creciendo. Actualmente, la estrategia de ese sector pasa por aprovechar precisamente el dólar barato para invertir en tecnología y reducir costos de producción. Camilo Lozano, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Cultivadores de Blueberries (Asocolblue), coincide en que la revaluación del peso reduce la competitividad de las exportaciones, pero considera que el fenómeno no es exclusivo del país. La cuestión es que otras monedas de la región también se han revaluado frente al dólar, entre ellas las de Perú, México y Chile, que compiten con Colombia en el mercado de los arándanos. Por esa razón, el deterioro de la competitividad colombiana no necesariamente corresponde al 18 % de revaluación para el peso, pues depende de cómo se comporte la moneda frente a sus competidores. El dirigente también señaló que la pérdida de poder adquisitivo del dólar puede generar un efecto adicional en Estados Unidos. Eso al impulsar los precios de los bienes que compran los consumidores de ese país.

“Este es un buen momento, por ejemplo, para importar maquinaria y equipo”, dijo Lozano. En el caso de los arándanos, esto incluye equipos para clasificación, empaque, pesaje y etiquetado. La incorporación de maquinaria puede cambiar de manera significativa la productividad en los cultivos de arándanos. Mientras tres personas pueden clasificar, cosechar y empacar alrededor de 60 kilogramos en un día, una máquina profesional puede procesar entre 600 kilogramos por hora y dos toneladas por hora o incluso más.

Además del ahorro en costos, la tecnología puede reducir la necesidad de contratar trabajadores temporales durante los picos de producción. Esto, a su vez, disminuye los gastos asociados con entrenamiento y las pérdidas de productividad derivadas de las curvas de aprendizaje. Para Lozano, esta es una respuesta más estructural frente a la volatilidad cambiaria, porque permite que las empresas mejoren su productividad mediante inversiones que permanecen en el tiempo. Asocolblue reúne alrededor de 28 agricultores en Colombia y entre sus asociados están algunos de los principales exportadores de arándanos. El año pasado, el sector exportó cerca de US$4 millones y para este año espera alcanzar US$5,5 millones. Más de 90 % de esas ventas tienen como destino Estados Unidos.

Buscar mayor valor agregado

El café enfrenta una situación particular. Pedro Echavarría, gerente de Café Pergamino, cree que el problema no debe medirse únicamente por la revaluación del peso colombiano, sino también por el comportamiento de la moneda frente a los países competidores. A diferencia de otras industrias exportadoras, Echavarría considera que Colombia seguirá vendiendo su café en los mercados internacionales. Por eso, el principal problema no sería perder completamente la demanda frente al café de otros países, sino la reducción de los márgenes de los productores y exportadores. La presión es especialmente fuerte para los productores porque buena parte de sus costos está expresada en pesos y el principal componente del costo del café es la mano de obra. Consulte: Oro ilegal en Colombia ya iguala las exportaciones de café: mueve US$3.500 millones al año Echavarría señaló que los costos laborales han aumentado sustancialmente durante los últimos diez años, mientras que la tasa de cambio regresó a niveles que no se observaban desde hace una década.. El costo de producción de una carga de café para un productor mediano o grande, que hace diez años podía ubicarse alrededor de $1 millón, actualmente está entre $1,8 millones y $1,9 millones. Al mismo tiempo, el precio de una carga, que había llegado a unos $3,5 millones, se encuentra actualmente alrededor de $2 millones. Echavarría considera que los caficultores medianos y grandes se encuentran actualmente cerca del punto de equilibrio, o incluso por debajo en términos de rentabilidad. Además de la tasa de cambio, los productores enfrentan la volatilidad del precio internacional del café, que también ha corregido después de alcanzar niveles elevados. Para Café Pergamino, la respuesta no está en intentar competir exclusivamente por precio, sino en generar mayor valor por el producto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La idea es construir un margen adicional que permita absorber los periodos adversos. Sin embargo, el propio gerente reconoce que esta alternativa no puede aplicarse a toda la caficultura colombiana. De esta manera, la baraja de estrategias empresariales frente al dólar barato es diferente según el negocio. Cementos Argos utiliza coberturas y busca equilibrar ingresos y costos en dólares; los productores de arándanos ven una oportunidad para acelerar la incorporación de tecnología y reducir costos, mientras que Café Pergamino apuesta por diferenciar su producto y venderlo con un mayor valor agregado. Entérese: Exportaciones de café están paralizadas tras terremoto: más de 1.000 contenedores podrían represarse

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