El dólar acumula una caída de 17% este 2026, ¿qué estrategias usan los exportadores para superar la revaluación?

La revaluación del peso colombiano en lo corrido del año es notable: superior a los $640. Eso es un desplome del 17% para el dólar este 2026. A primera vista la situación se traduce en menos ingresos para los exportadores, ¿pero realmente ese cambio qué tanto está afectando a las empresas?
Una lectura reciente pertenece a Javier Díaz, presidente de Analdex, durante el Congreso Nacional de Exportadores. El líder gremial advirtió que la revaluación del peso tiene un efecto directo sobre las ventas externas. Según sus estimaciones, por cada 100 pesos de devaluación de la tasa de cambio, las exportaciones disminuyen 2%, mientras que las exportaciones de servicios caen 3,3 %.
El impacto ya se ha traducido en cierres empresariales. Díaz aseguró que cuatro compañías afiliadas a Analdex tuvieron que suspender sus operaciones este año debido a la situación cambiaria. Todas pertenecían al sector de frutas, específicamente a actividades relacionadas con aguacate y uchuva, y estaban ubicadas en Cundinamarca y Valle del Cauca.
De acuerdo con cálculos de Analdex, las afectaciones para la economía, el sector exportador y el empleo podrían acercarse a $50 billones.
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La situación ha obligado a las empresas a combinar varias estrategias: como optimizar costos, equilibrar ingresos y costos en dólares y mejorar la productividad.