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Las canciones que forjaron la figura de Dolly Parton, la ‘Reina del Country’

Dolly Parton falleció a los 80 años. Su familia confirmó la noticia este martes.

  • Dolly Parton, conocida como ‘La Reina del Country’, falleció a los 80 años. Foto Getty.
    Dolly Parton, conocida como ‘La Reina del Country’, falleció a los 80 años. Foto Getty.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Dolly Parton, la estrella estadounidense de la música country, murió a los 80 años, informó su familia este martes. “Dolly ha vivido en la luz y ahora está en los brazos de Jesús”, dijo su sobrino Bryan Seaver en un video publicado en redes sociales.

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Parton fue cantautora, actriz, filántropa y una empresaria muy exitosa. Es uno de los grandes referentes de la cultura estadounidense. Tanto, que el presidente Donald Trump ordenó que las banderas en Estados Unidos se izaran a media asta durante una semana en honor a la artista. “Nunca ha habido alguien como ella, ni lo habrá”, publicó Trump en su red Truth Social.

Dolly Rebecca Parton creció en la pobreza en Tennessee, pero se lanzó rumbo a la capital de la música country, Nashville, al día siguiente de graduarse del colegio.

En 1967, con 21 años, ya se encontraba entre las figuras más reconocidas de la música estadounidense gracias al programa de televisión de música country de Porter Wagoner, que llevó su voz y su rostro a millones de hogares en Estados Unidos.

Su prolífica carrera abarcó unas seis décadas, durante las cuales escribió unas 3.000 canciones, incluida la balada icónica “I Will Always Love You”, que se convirtió en un éxito internacional en la voz de Whitney Houston. Además publicó 49 álbumes de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboraciones, que le dieron el título de “reina de la música country”.

Enter sus canciones más conocidas se destacan Jolene, Coat of Many Colours, 9 to 5, Early Morning Breeze, The Bargain Store, My Tennessee Mountain Home, Those Memories Of You, Love Is Like A Butterfly y Dumb Blonde.

Parton es un referente no sólo para música Country sino para las mujeres en la industria musical, pues contribuyó de forma decisiva a definir la manera en que una mujer puede forjar su imagen en una industria predominantemente masculina. La ‘Reina del Country’ es un monumento de la música en Estados Unidos. Sus canciones han sido versionadas por artistas como Shania Twain, Sinéad O’Connor y The White Stripes.

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Su figura, sus peinados y sus atuendos ayudaron a escribir su leyenda. Y combatió el sexismo a su manera: sin violencia, aprovechando su lado cálido y su sentido de los negocios para amasar una de las mayores fortunas de la escena musical estadounidense.

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¿Cuál es la canción más famosa de Dolly Parton?
Una de sus canciones más famosas es “I Will Always Love You”, compuesta por Parton y convertida en un éxito internacional gracias a la versión interpretada por Whitney Houston. También forman parte de sus temas más reconocidos “Jolene” y “9 to 5”.
¿Cómo comenzó Dolly Parton su carrera en la música country?
Dolly Parton se trasladó a Nashville, Tennessee, al día siguiente de graduarse del colegio, con la intención de desarrollar una carrera en la música country. En 1967, cuando tenía 21 años, ganó gran reconocimiento gracias al programa de televisión de música country de Porter Wagoner.
¿Por qué Dolly Parton es considerada la reina de la música country?
Dolly Parton es considerada la “reina de la música country” por una carrera de unas seis décadas, su extensa producción como compositora e intérprete y su influencia en la cultura estadounidense. También se convirtió en un referente para las mujeres dentro de una industria musical predominantemente masculina.
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