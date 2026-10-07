La Copa América 2028 tomaría un nuevo rumbo: Estados Unidos y un posible torneo de 20 selecciones

La Copa América 2028 empieza a tomar forma y Estados Unidos aparece nuevamente como el principal escenario para albergar el torneo continental. De acuerdo con información atribuida al diario británico The Times, el certamen se disputaría en territorio estadounidense y mantendría la participación conjunta de selecciones de Conmebol y Concacaf.
Aunque la Conmebol todavía no ha realizado un anuncio oficial sobre la sede ni sobre el formato definitivo, reportes publicados en los últimos meses señalan que Estados Unidos es la opción que toma fuerza para recibir nuevamente el campeonato.