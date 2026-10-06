La historia de la mujer que construyó el operador de internet de Google y ahora trabaja para la paisa Somos Internet

Cuando Jill Szuchmacher llegó a Google en 2006, la compañía todavía estaba lejos de tener las dimensiones que alcanzaría años después. Tenía unos 5.000 empleados y Szuchmacher venía de la industria del entretenimiento, donde había trabajado en producción para MTV.
Durante los siguientes 14 años participó en algunos de los proyectos que ayudaron a ampliar el negocio del gigante tecnológico, desde YouTube y Google TV hasta Chromecast.
Pero uno de los capítulos más importantes de su trayectoria fue Google Fiber, el negocio con el que Google decidió entrar al mercado de internet de fibra óptica para el hogar en Estados Unidos. Szuchmacher estuvo involucrada desde sus primeras etapas y terminó liderando buena parte de su expansión y operación.
Ahora, esa experiencia está siendo aplicada en una compañía nacida en Medellín. Desde Nueva York y la capital antioqueña, Szuchmacher se desempeña como Chief Operating Officer (COO) de Somos Internet, empresa fundada en 2021 que ya supera los 100.000 usuarios en Colombia.
Su llegada pone a una ejecutiva con experiencia en grandes compañías tecnológicas y operadores de fibra al frente de una startup colombiana que busca ampliar su red y convertirse en una plataforma de infraestructura digital para América Latina.
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