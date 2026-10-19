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Actividad económica colombiana se frenó en agosto: en rojo la agricultura y la minería

El comercio y los servicios crecieron frente a agosto de 2025, pero las actividades agropecuarias, mineras e industriales registraron retrocesos.

  • El Indicador de Seguimiento a la Economía del Dane mostró una caída anual de 0,04% en agosto de 2026, mientras los servicios y el comercio registraron crecimiento. FOTO Getty
    El Indicador de Seguimiento a la Economía del Dane mostró una caída anual de 0,04% en agosto de 2026, mientras los servicios y el comercio registraron crecimiento. FOTO Getty
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

Publicado hace 15 minutos Actualizado hace 15 minutos
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El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), medido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), registró una leve variación anual negativa de 0,04% en agosto de 2026, al pasar de 127,31 a 127,27 puntos en su serie original.

El indicador permite seguir el comportamiento de la economía colombiana antes de conocer las cifras del producto interno bruto (PIB). En otras palabras, ofrece señales sobre si la actividad económica está avanzando o perdiendo ritmo.

En este caso, indica que hubo un leve retroceso.

Le puede gustar: Industria manufacturera cayó 2,3% en julio: producción y ventas bajaron

El analista económico Diego Montañez sostuvo: “Fuerte frenazo de la actividad económica en Colombia en agosto 2026. El ISE cayó 0,04% anual, no se veía registro negativo desde abril de 2025. Dato peor de lo esperado”, sentenció.

Caen agricultura y minería

Las actividades terciarias, que incluyen servicios y comercio, fueron las que mostraron un resultado positivo. Su índice creció 1,10% frente a agosto de 2025, hasta los 140,32 puntos.

En contraste, las actividades primarias, relacionadas con sectores como la agricultura y la minería, cayeron 3,19%, mientras las secundarias, que incluyen la industria y la construcción, retrocedieron 3,03%.

Al comparar agosto con julio de 2026, la serie ajustada por efectos estacionales y calendario mostró una caída de 3,11% en la actividad económica. En esa medición, las actividades primarias disminuyeron 2,06% y las secundarias retrocedieron 4,17%.

¿Cómo va la economía colombiana en lo corrido de 2026?

Pese al resultado de agosto, la actividad económica acumuló un crecimiento de 2,27% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. En ese lapso de 2025, el crecimiento había sido de 2,62%.

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La cifra muestra que la economía mantiene un balance positivo en lo corrido del año, aunque el crecimiento acumulado es menor que el registrado en el mismo periodo de 2025.

Entérese: La economía colombiana perdió fuerza: creció apenas 1,11% en julio y estos sectores frenaron el resultado

Bloque de preguntas y repuestas

¿Cuánto cayó la economía colombiana en agosto de 2026?
El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane registró una caída anual de 0,04% en agosto de 2026, según su serie original.
¿Qué es el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)?
Es un indicador del Dane que permite observar cómo evoluciona la actividad económica del país antes de conocer las cifras del producto interno bruto (PIB).
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