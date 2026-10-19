Actividad económica colombiana se frenó en agosto: en rojo la agricultura y la minería

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), medido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), registró una leve variación anual negativa de 0,04% en agosto de 2026, al pasar de 127,31 a 127,27 puntos en su serie original.

El indicador permite seguir el comportamiento de la economía colombiana antes de conocer las cifras del producto interno bruto (PIB). En otras palabras, ofrece señales sobre si la actividad económica está avanzando o perdiendo ritmo.

En este caso, indica que hubo un leve retroceso.

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El analista económico Diego Montañez sostuvo: “Fuerte frenazo de la actividad económica en Colombia en agosto 2026. El ISE cayó 0,04% anual, no se veía registro negativo desde abril de 2025. Dato peor de lo esperado”, sentenció.