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Sigue el remezón en la alta gerencia de Ecopetrol: salen dos vicepresidentes

Ecopetrol confirmó nuevos cambios en su alta gerencia: dos vicepresidencias tendrán nuevos responsables mientras la petrolera prepara designaciones definitivas para estos cargos.

  • La junta directiva de la petrolera aprobó cambios en las vicepresidencias de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Energías para la Transición. Foto: Cortesía
    La junta directiva de la petrolera aprobó cambios en las vicepresidencias de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Energías para la Transición. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 minutos
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Siguen los movimientos en la alta gerencia de Ecopetrol. La junta directiva de la compañía, en una sesión extraordinaria realizada este 31 de agosto de 2026, aprobó cambios en las vicepresidencias de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Energías para la Transición.

Uno de los cambios corresponde a Sergio Andrés Moreno Acevedo, quien dejará este lunes 31 de agosto sus funciones como vicepresidente Corporativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A partir del primero de septiembre, Diana Marcela Acero Rojas, actual gerenta de Innovación y Portafolio CT+i, quedará encargada de esta vicepresidencia.

La compañía agradeció a Moreno por su liderazgo y compromiso durante su gestión y le deseó éxitos en sus nuevos desafíos profesionales.

La junta directiva también formalizó el encargo de Henryk Manuel Porras Villamil como vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, a partir de este 31 de agosto.

Porras se desempeñaba hasta ahora como líder de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de Energías para la Transición y asumirá en reemplazo de Ernesto Alfonso Gómez Cabarcas.

Gómez Cabarcas había asumido temporalmente el encargo de esta vicepresidencia y permaneció en esa responsabilidad hasta el 30 de agosto de 2026.

Según informó Ecopetrol, después de finalizar su encargo, Gómez tendrá un periodo de descanso legal y posteriormente asumirá nuevos desafíos profesionales.

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