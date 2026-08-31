EN VIVO | Imputación a Miguel Quintero cambió de juzgado por una incapacidad; así avanza la audiencia

Con Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se habría cumplido el adagio tan popular en tierras antioqueñas de que la tercera es la vencida. En la tarde de este lunes, 31 de agosto, por fin acude a la audiencia de imputación de cargos por presunta corrupción dentro de una estructura que habría operado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) en la administración pasada.
Esta diligencia ha generado gran expectativa por la connotación del personaje, pues se trata de la persona más cercana al exmandatario en ser requerida por la justicia, pero además, por las revelaciones que podrían darse, incluso comprometiendo posiblemente al propio Daniel Quintero, según versiones de algunas fuentes conocedoras del tema.
Conozca los pormenores de la diligencia de este lunes, 31 de agosto, a continuación:
4:30 p.m. La audiencia se suspende momentáneamente debido a la reclamación del abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios, sobre la legalidad de la audiencia. Su argumento es que habría una nueva norma que determina que cuando se suspende una diligencia de este tipo, que no es de carácter urgente, debe ser el mismo juzgado que la tenía asignada el que fije nueva fecha y hora. Se refiere a la decisión de haber reasignado la audiencia que hasta último momento tenía bajo su cargo el Juzgado 27 penal de Medellín con funciones de control de garantías.
4:23 p.m. Miguel Quintero se presenta oficialmente en la diligencia, dando los datos que reflejan su identidad, como fecha de nacimiento y el nombre de sus padres. Previamente lo habían hecho los defensores de los cuatro próximos imputados, así como Álvaro Villada y Vanessa Álvarez.
3:55 p.m. La juez 39 penal da inicio formalmente a la diligencia.
3:12 p.m. Funcionarios del Juzgado 39 empiezan el llamado a lista para verificar la asistencia de todas las partes. Al ser llamado Miguel Quintero, la abogada coadyuvante del penalista Santiago Trespalacios en la defensa del hermano del exalcalde dice que este está conectado; sin embargo, no se muestra en cámara.
2:12 p.m. La secretaria del Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías anuncia que, debido a incapacidad del titular de ese despacho, el caso fue reasignado al Juzgado 39. Sin embargo, aclara que la audiencia sí se va a realizar.