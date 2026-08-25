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“El arco se le va a abrir”: Coudet respaldó a Borré ante la sequía de goles y las fuertes críticas en River Plate

El director técnico salió al paso de los cuestionamientos hacia Rafael Santos Borré y ratificó su fe en el colombiano, quien apenas suma un gol en su segunda etapa con el club y acumula siete partidos de sequía.

  • Eduardo Coudet prefirió destacar el desgaste táctico del atacante barranquillero y asegurar que la redención anotadora de sus puntas es solo cuestión de tiempo. FOTO: Tomada de redes sociales @RiverPlate y Getty
    Eduardo Coudet prefirió destacar el desgaste táctico del atacante barranquillero y asegurar que la redención anotadora de sus puntas es solo cuestión de tiempo. FOTO: Tomada de redes sociales @RiverPlate y Getty
  • Santos Borré entrenando con River. FOTO: Tomada de redes sociales @RiverPlate
    Santos Borré entrenando con River. FOTO: Tomada de redes sociales @RiverPlate
  • El delantero colombiano con la camiseta de River Plate. FOTO: Getty
    El delantero colombiano con la camiseta de River Plate. FOTO: Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 42 minutos
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Eduardo “Chacho” Coudet salió en defensa de Rafael Santos Borré. Mientras los cuestionamientos de la hinchada crecen tras el empate 2-2 frente a Vélez Sarsfield, el director técnico de River Plate salió al paso recientemente en rueda de prensa para respaldar públicamente al atacante colombiano y a su compañero de ataque, Lucas Beltrán.

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Y es que, tras finalizar el partido en el que el equipo dejó escapar una ventaja de dos goles y acentuó su crisis de juego y resultados a nivel futbolístico, las críticas de los hinchas argentinos no se hicieron esperar contra el delantero colombiano de 30 años.

Santos Borré entrenando con River. FOTO: Tomada de redes sociales @RiverPlate
Santos Borré entrenando con River. FOTO: Tomada de redes sociales @RiverPlate

Una racha adversa y el análisis del DT

La presión sobre el delantero barranquillero responde a sus números recientes. Desde su regreso al club en el último mercado de pases, Borré solo registra una anotación, conseguida en la derrota 1-3 frente a Aldosivi por la Copa Argentina.

A partir de ese encuentro, acumula siete compromisos consecutivos sin festejar: seis correspondientes al Torneo Clausura y uno a la Copa Sudamericana. Pese al descontento en las tribunas, Coudet valoró el trabajo táctico de sus dirigidos en el frente de ataque y ratificó la confianza en sus capacidades futbolísticas.

“En cuanto a la estructura, tanto ofensiva como defensiva, están colaborando mucho. Pienso que son grandes jugadores, por eso los trajimos. Dos tipos que han sido goleadores en el club en distintas etapas y que conocen bien el club y lo que significa jugar acá. Tenemos que generarlos y seguramente el arco se les va a abrir”, afirmó el entrenador argentino.

Competencia interna y la sequía de Beltrán: El desafío decisivo en la Sudamericana

El panorama ofensivo de la banda cruzada expone registros similares en Lucas Beltrán. El atacante, quien al igual que Borré tuvo un paso exitoso como goleador en su primera etapa en la institución, disputó siete partidos durante el presente semestre sin registrar goles ni asistencias.

El delantero colombiano con la camiseta de River Plate. FOTO: Getty
El delantero colombiano con la camiseta de River Plate. FOTO: Getty

La titularidad en el ataque millonario se mantiene disputada entre ambos futbolistas y la alternativa de Sebastián Driussi. El respaldo brindado por el cuerpo técnico llega en la antesala de un cruce determinante en el calendario internacional.

River Plate se medirá este miércoles 26 de agosto a las 7:30 p.m. (hora Colombia) ante Independiente Santa Fe, en el compromiso de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La serie continúa abierta luego del empate 0-0 registrado en el encuentro de ida.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos goles lleva Rafael Santos Borré desde su regreso a River Plate?
Rafael Santos Borré ha marcado un solo gol desde que regresó a River Plate en el último mercado de pases, conseguido en la derrota 1-3 frente a Aldosivi por la Copa Argentina.
¿Cuántos partidos acumula Borré sin anotar gol con River Plate?
El delantero colombiano acumula siete partidos consecutivos sin convertir gol, los cuales se dividen en seis encuentros del Torneo Clausura y uno de la Conmebol Sudamericana.
¿Qué dijo Eduardo Coudet sobre la falta de gol de Borré y Beltrán?
Eduardo Coudet afirmó que ambos delanteros están colaborando activamente en la estructura ofensiva y defensiva del equipo, respaldó su jerarquía por haber sido goleadores del club anteriormente y aseguró que “seguramente el arco se les va a abrir”.
¿Cuáles son las estadísticas de Lucas Beltrán en el presente semestre con River?
Lucas Beltrán ha disputado siete partidos durante el presente semestre y no registra goles ni asistencias en sus estadísticas.
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