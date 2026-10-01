Video | James y Cardona ilusionan a Nacional: González habló de “los viejos” y de lo que pueden aportar juntos

James Rodríguez, con su buen rendimiento y liderazgo, empieza a convencer a los más escépticos desde su llegada a Atlético Nacional. El volante creativo, de 35 años de edad, salió aplaudido el miércoles en el duelo en el que el Verde mostró superioridad ante Junior, partido en el que brindó una asistencia y fue determinante para conseguir la victoria 3-1.

Pero lo que también llamó la atención fue el entendimiento que viene mostrando con sus compañeros, especialmente, y por primera vez en este club, con otro referente: Edwin Cardona, de 33 años.

Fueron apenas 13 minutos compartiendo campo. Sin embargo, en ese corto lapso, James, quien salió al minuto 75, y Cardona, que ingresó al 62’, demostraron que tienen el talento y las condiciones para marcar diferencia y liderar juntos a Atlético Nacional durante más tiempo en cancha.

Lea: Video | ¿Viejo resentimiento? Así fue el picante careo de Teo y James en el Atanasio

Los volantes creativos hicieron levantar de sus asientos a los aficionados que presenciaron el triunfo ante el conjunto de Barranquilla, en juego correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026, que estaba aplazado. Con el resultado, el elenco antioqueño escaló al segundo lugar de la tabla, con 22 puntos, dos menos que el líder América.

Junior, actual bicampeón del torneo, sigue rezagado en la clasificación: ocupa la casilla 16, con nueve unidades.

James ya había causado sensación con una gran asistencia para Andrés Román, quien convirtió el segundo tanto de Nacional. Pero una de las jugadas que más comentarios ha generado en redes sociales ocurrió en el minuto 68, cuando el cucuteño se juntó con Cardona y ambos hicieron que en las tribunas comenzara a escucharse el tradicional “ole”.

Tras un rechazo de Junior, el balón quedó en poder de Cardona, quien lo pisó y se sacó con categoría a un rival. Ante la presión, el volante antioqueño encontró a James y le pasó la pelota entre las piernas a su contendor.

A partir de ahí, ambos, junto al argentino Elías Cabrera, comenzaron a triangular el balón y desataron el espectáculo en las gradas. Fueron hasta cinco pases consecutivos entre Cardona y James, hasta que, en medio de la impotencia, Fabián Ángel terminó cometiéndole falta a Rodríguez.