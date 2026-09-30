Video | ¿Viejo resentimiento? Así fue el picante cruce de Teo y James en el Atanasio

Son dos hombres con experiencia. Ambos tienen muchos partidos con Selección Colombia encima y un recorrido largo en el fútbol internacional. El miércoles, en el Atanasio Girardot, ambos salieron como capitanes de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el duelo de la tercera fecha del Clausura.

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez se encargaron de liderar a los equipos para los que juegan en el encuentro en que se reeditó la final del Apertura, en la que se impuso Junior. Ambos futbolistas, que compartieron convocatorias en el seleccionado Tricolor –fueron importantes en las eliminatorias a Brasil 2014 y jugaron el mismo mundial–, son hombres de carácter fuerte.

Además, son animales competitivos. Por eso, los dos se mostraron “calientes”, “habladores” durante el encuentro. Rodríguez, quien dio una asistencia en su primer juego como titular con Nacional, reclamó un golpe en el primer tiempo del partido después de encontrarse con Déiber Caicedo. Gutiérrez, que era el encargado de hablar con el árbitro bogotano Andrés Rojas, defendió a su compañero.