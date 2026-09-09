Pese a El Niño, Ideam prevé lluvias fuertes en 10 departamentos en octubre

Mientras en algunas ciudades y municipios El Niño ya se siente en las reservas de agua y obliga a iniciar racionamientos y cuidar cada gota, en otros los aguaceros no dan señales de tregua, ni para este mes ni para el siguiente, por lo menos en 10 departamentos, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
De acuerdo con el último boletín de predicción climática de la entidad, hay 50% de probabilidad de que se presenten lluvias en niveles ‘por encima de lo normal’ en diferentes zonas de Córdoba, Antioquia, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas.