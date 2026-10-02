¡A todo o nada! Lula y Flávio Bolsonaro se lanzan al último asalto por el poder en Brasil

Ya sean morales o religiosas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro se echan en cara todo tipo de acusaciones para ganar las elecciones del domingo en Brasil, bastión de la izquierda en América Latina.
Lula, de 80 años, se mide con el senador conservador, de 45, que busca subirse a la ola conservadora regional alentada por Donald Trump, aliado de su padre, el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.
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El presidente de Estados Unidos dijo el jueves que sigue “muy de cerca” estas elecciones. Las encuestas dan una pequeña ventaja al izquierdista Lula y prevén un balotaje el 25 de octubre, donde ambos candidatos, que no se enfrentaron en ningún cara a cara, aparecen igualados.
“La elección está empatada, pero no parada: en la última semana se decide para dónde van los votantes que aún pueden desplazarse” entre Lula y Bolsonaro, dice a la AFP Felipe Nunes, director del instituto Quaest.