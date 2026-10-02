Videos | Impresionante avalancha de colados en una estación de TransMilenio en Bogotá; fueron más de 50 y nadie hizo nada

Alrededor de 50 personas se colaron en una estación de TransMilenio en Bogotá. El caso se presentó en la mañana de este jueves, cuando las cámaras de seguridad de la estación Madelena captaron el momento en que varios usuarios ingresaban por la puerta destinada al ingreso y salida de los buses de este sistema de transporte. Ya son varios los casos en los que pasajeros evaden los torniquetes o ingresan a las estaciones sin pagar el pasaje. Sin embargo, lo ocurrido recientemente fue calificado como inaudito, pues pone nuevamente en debate entre los habitantes las medidas de seguridad que se deben implementar en las estaciones. Lea también: Bogotá incorporó 50 buses eléctricos duales que podrán circular por TransMilenio y vías mixtas; experto analiza el cambio Los videos publicados en redes sociales reflejan los momentos en que los usuarios, en su mayoría jóvenes, entraron en masa y generaron caos dentro del lugar. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

La concejala Sandra Forero se pronunció sobre el hecho e hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para que tome cartas en el asunto y priorice la seguridad y el control en las estaciones de este sistema de transporte público. “Los colados: uno de los grandes fracasos de la administración de Carlos Fernando Galán. No pudieron reducir significativamente la cifra de colados y día a día este es el panorama en las estaciones de TransMilenio”, escribió en su cuenta de X.

Puede leer: MinHacienda da vía libre a crédito de hasta $1,3 billones para primera línea del Metro de Bogotá Por su parte, el concejal del Centro Democrático, Papo Amín, compartió otro video y recordó a la ciudadanía que ingresar a una estación sin pagar el tiquete constituye un acto de robo. Hasta el mismísimo Michael Jackson se cuela en TransMilenio. Se les recuerda: No pagar pasaje significa ROBAR (sic)”, escribió el político en su cuenta de X.

Cifras de evasión en el TransMilenio

El Observatorio de Movilidad de Bogotá informó que en 2025 hubo una evasión del 15 % en el componente troncal de TransMilenio. La representante del Partido Liberal, Bleidy Pérez, dijo que “en la actualidad hay diariamente 265.000 colados en todas las estaciones de TransMilenio y esto genera grandes pérdidas económicas”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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