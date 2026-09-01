Estos son los cabecillas del ELN por los que ofrecen millonarias recompensas tras atentado en Norte de Santander

La inteligencia militar tiene en la mira a dos integrantes del ELN como los principales señalados detrás del atentado con un taxi bomba contra la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, que dejó un civil muerto y 11 personas heridas, entre ellas dos uniformados.

De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias David y alias Nay o ‘Nike’ estarían vinculados con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.

Por los dos cabecillas, el Ministerio de Defensa mantiene dos recompensas, una de $800 millones por alias David y $150 millones por ‘Nay’.

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