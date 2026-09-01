Estos son los cabecillas del ELN por los que ofrecen millonarias recompensas tras atentado en Norte de Santander

La inteligencia militar tiene en la mira a dos integrantes del ELN como los principales señalados detrás del atentado con un taxi bomba contra la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, que dejó un civil muerto y 11 personas heridas, entre ellas dos uniformados.
De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias David y alias Nay o ‘Nike’ estarían vinculados con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.
Los investigadores también los relacionan con el atentado perpetrado el pasado primero de agosto contra el comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, donde resultaron heridos 12 policías y tres civiles y murió un canino de la institución.
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El nivel de interés de las autoridades sobre estos dos hombres se refleja en las recompensas que pesan sobre ellos. Por alias ‘David’ se ofrecen hasta $800 millones, mientras que por información que permita ubicar y capturar a ‘Nay’ o ‘Nike’ hay una recompensa de hasta $150 millones.
La investigación busca establecer ahora cómo fue ejecutado el nuevo ataque y cuál fue el papel específico de cada integrante de la estructura.
El atentado ocurrió después de las 11 de la noche cuando un taxi cargado con explosivos fue detonado frente a la estación de Policía de Los Patios.
La explosión provocó un incendio, afectó viviendas, locales comerciales y vehículos y ocasionó interrupciones en el servicio de energía.