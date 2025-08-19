x

Videos | Con doblete de Dayro Moreno y otro gol de Michael Barrios el Once Caldas gana de visitante ante Huracán

El equipo local perdió a un hombre por expulsión. Se juega el segundo tiempo.

  Dayro Moreno marcó en Argentina y el Once Caldas, parcialmente, gana la serue ante Huracán. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
hace 39 minutos
bookmark

Once Caldas, que se mide a Huracán en Argentina, en medio de un aguacero impresionante, gana 1-2 con tantos de Dayro Moreno y Michael Barrios.

El local se había ido adelante en el marcador, con penal cobrado por Matko Miljevic, a los 39 minutos y al minuto siguiente, Dayro Moreno, de cabeza, tras centro de Michael Barrios, igualó las acciones.

El local tuvo la expulsión de Juan Bisanz a los 45 minutos.

En la segunda parte, Michael Barrios, que había hecho el pase para el gol de Dayro, dijo presente en el marcador y anotó el 1-2 del Blanco Blanco, que lo ratifica como clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Luego, Dayro marcó el segundo de su noche y tercero del Once Caldas para ganarlo 1-3.

Siga acá el minuto a minuto

