“Colombia es un país diseñado para robar”: Gilberto Tobón Sanín

“Tiene que ver con las prácticas políticas. A mí me pareció que cuando el Pacto Histórico propuso una lista cerrada, estaba haciendo lo mismo que todos los partidos tradicionales en Colombia durante 200 años . El jefe ordena, y me parece que eso no es un procedimiento democrático. Entonces, junto con el movimiento de Fuerza Ciudadana dijimos colectivamente: ‘Esto no se puede. Esto no es democrático’. Y creamos unas listas abiertas”.

¿Cuando usa el término “jefe” se está refiriendo a Gustavo Petro?

“Sí, claro, lógico. Es que él es el que ordenaba las listas, ¿quién más? Así hayan nombrado un comité, si a Petro no le gustaba alguien, lo podía sacar”.

¿Fuerza Ciudadana va con Petro a la Presidencia?

“Sí, va con Petro a la Presidencia. Pero con listas propias y con un programa propio. Hay que entender eso”.

Usted ha dicho que Petro es un mal administrador. ¿Todavía lo cree?

“Lo dicho, dicho está. Yo dije algo en Bucaramanga que hizo que los periodistas colapsaran. Me preguntaron: ‘¿usted va a votar por Petro?’. Y les dije: ‘Yo no soy Pedro, Pedro negó a Jesús tres veces’. Yo no voy a negar que voy a votar por él, ¿por qué lo hago? Porque es el menos malo. Es menos malo que Sergio Fajardo, es menos malo que Alejandro Gaviria, es menos malo que Federico Gutiérrez y que Óscar Iván Zuluaga. Es que en política no existe el más bueno”.

¿No cree que Fuerza Ciudadana podría dividir los votos de la izquierda con el Pacto Histórico?

“No, no los divide, antes pueden aumentar la votación”.

¿Cuántos votos están buscando en conjunto en Fuerza Ciudadana?

“Uno siempre tiene sueños, como dijera Pedro Calderón de la Barca, el que no tiene sueños está muerto. Nosotros soñamos con un millón de votos. Sería un gran golpe político para el país”.

¿Cuáles son las principales propuestas de Fuerza Ciudadana?

“En primer lugar estamos por un Estado autónomo, porque el país es hipercentralista. En segundo lugar, apoyamos la renta básica, un sistema universal. Eso existe en Europa y Estados Unidos. ¿Con qué argumentos impulsamos la renta básica? Porque en la pandemia Iván Duque y Alberto Carrasquilla fueron muy generosos con los grandes capitalistas financieros de este país. Entonces, si había billones para esos grandes capitalistas, ¿por qué no los había para los pobres, para la gente desempleada?

Estamos también por una nacionalización total de la educación, ¿qué significa? Que la educación debe ser gratuita en todos los niveles: primaria secundaria y universidad. Nosotros estamos por la educación gratuita universitaria, pero no nos oponemos a que haya universidades privadas”.

La matrícula cero en universidades públicas ha sido una bandera del Ministerio de Educación de este Gobierno...

“Pero porque un enorme paro estudiantil lo obligó a formularla. Amanecerá y veremos si cumple”.

¿Cómo ha visto la gestión de Daniel Quintero en Medellín? Usted lo apoyó cuando era candidato, pero luego fue muy crítico con él.

“Yo hice un video a favor suyo pocos días antes de las elecciones y creo que recogió bastante opinión, o sea, votos a favor de él. ¿Cuántos? No sé, ni me interesa, no hago la política así. Luego trabajé en una asesoría en la Secretaría de Educación, una asesoría normal, en la que aporté mis experiencias y mis conocimientos. Pero al ver la conducta de él, me pareció totalmente errática, entonces saqué una carta pública, que vieron 350.000 personas. Ahí le decía por qué no estaba de acuerdo con él, que eso no era lo que habíamos pactado cuando hablamos él y yo. Él me buscó a mí, yo no lo busqué a él”.

¿Para qué lo buscó?

“Para que lo asesorara en la campaña. Y para que sacara ese video. Pero yo me desligué de él y lo hice públicamente. No estoy de acuerdo con el manejo que él hace. No es un manejo claro ni transparente de la ciudad”.