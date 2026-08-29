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“Le vamos a dar muchas alegrías al DIM”: Kevin Mantilla en la previa del juego de este domingo ante Llaneros

Kevin Mantilla confía en el plantel que se conformó este semestre en el DIM. El reto será contra Llaneros en el Atanasio Girardot. ¿a qué hora y dónde ver el partido?

  • Kevin Mantilla llegó a Medellín en enero de 2025. FOTO: Camilo Suárez
    Kevin Mantilla llegó a Medellín en enero de 2025. FOTO: Camilo Suárez
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 15 minutos
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Tras sufrir una inesperada derrota (0-1) como local ante el Cúcuta Deportivo, el Independiente Medellín recibe este domingo 30 de agosto (4:10 p.m.) a Llaneros FC en el estadio Atanasio Girardot. El duelo, correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay 2-2026, representa para el conjunto ‘Poderoso’ la oportunidad de recuperar la senda ganadora del comienzo del campeonato, en el que acumuló tres victorias consecutivas. El partido ante Llaneros será transmitido por Win Sports+.

InfogrÃ¡fico
“Le vamos a dar muchas alegrías al DIM”: Kevin Mantilla en la previa del juego de este domingo ante Llaneros

Una de las principales cartas en la zaga para el técnico Luis Amaranto Perea es el defensor bogotano Kevin Andrés Mantilla Camargo. A sus 23 años, el zaguero cuenta con recorrido internacional tras su paso por el fútbol argentino. EL COLOMBIANO conversó con él sobre el presente del equipo, el balance de su carrera y las expectativas del plantel para este semestre.

¿Qué cambios positivos ha notado en este nuevo proceso con el equipo?

“La llegada del profesor Amaranto Perea y lo que ha sido este mercado de pases han sido aspectos muy importantes. Era algo que deseaba tanto la hinchada como el plantel desde hace un tiempo. Siento que todo este recambio es de gran ayuda para nosotros”.

¿Qué opinión le merece la nómina que se estructuró para este semestre y qué mensaje le envía a la hinchada?

“En lo personal me da mucha tranquilidad por la calidad de seres humanos y futbolistas que hay. Es un plantel muy sano y eso ayuda a que las energías se complementen bien. Al hincha lo entiendo; es normal que exijan resultados de inmediato porque sienten el fútbol con pasión. Sin embargo, esto es un proceso que apenas lleva un par de meses, con cambios de cuerpo técnico y llegada de nuevos jugadores. Se están haciendo cosas buenas y les vamos a dar muchas alegrías”.

¿Cómo influye en su rendimiento el hecho de ser dirigido por un exzaguero central de la trayectoria de Perea?

“Es de suma ayuda. Para nadie es un secreto la gran carrera que hizo el profesor en el exterior. Con sus conocimientos nos aporta muchísimo. A veces uno cree que está haciendo las cosas bien, pero bajo la mirada de él hay detalles por corregir. Que él haya jugado en mi misma posición es fundamental”.

En el plantel hay referentes de peso como Frank Fabra, Didier Moreno o Juan Fernando Quintero. ¿Cómo es la relación de los jóvenes con ellos?

“Jugadores como Fabra, Didier, Juanfer, Cataño, Baldomero o Jonny González han ganado mucho en su carrera. Pese a sus logros, nos dan la tranquilidad y la libertad para expresarnos en la cancha. Sentir la confianza de futbolistas de esa jerarquía hace que todo fluya en el terreno de juego”.

Analizando el juego reciente, ¿qué balance le deja la derrota frente a Cúcuta?

“Son cosas del fútbol. Ellos llegaron una sola vez y convirtieron, mientras que nosotros generamos más de diez opciones claras, nos anularon un gol y no pudimos concretar. En el segundo tiempo el rival se replegó y costó encontrar los espacios. Es preferible que estas situaciones ocurran ahora para ajustar y corregir falencias de cara a los próximos partidos”.

Se viene el compromiso frente a Llaneros FC. ¿Cómo afrontan este reto?

“Sabemos que es un rival fuerte con un ataque peligroso. Hoy en día no hay partidos fáciles ni rivales ante los cuales te puedas confiar. Es una linda oportunidad para reencontrarnos con el triunfo”.

¿Cuál es el objetivo principal del Medellín para este semestre?

“El enfoque es ir paso a paso, sumando puntos cada fecha para asegurar la clasificación a los ocho clasificados, que es la exigencia primordial del club. Con la nómina que tenemos, la meta final es pelear por el título, pero para no fallar debemos concentrarnos en el presente”.

¿Cómo vivió su experiencia en Argentina siendo tan joven?

“El paso por Argentina fue hermoso y me cambió la vida, pues cumplí el sueño de salir al exterior. Estuve dos años allá. En los primeros semestres tuve continuidad y sumé varios partidos. Ya al final la situación en el club cambió, se manejó de otra manera y dejé de jugar. Por eso busqué volver a Colombia, para sumar minutos y dar el salto de nuevo. Justo en ese momento se cruzó la lesión, pero así se resumió mi camino hasta el presente”.

En Argentina vivió con su madre, Viviana Camargo. ¿Cómo contribuyó eso a su adaptación?

“Mi familia somos mi madre y yo; literalmente fue un proceso de los dos solos desde muy pequeño, con el apoyo puntual de mi abuela materna. Estuvimos solos en esa búsqueda y en el anhelo que compartíamos. A mi madre siempre la tengo presente; convivo con ella y más estando en un país lejano. Ella me aporta en lo emocional y en la alimentación, algo clave cuando uno se adapta a un entorno nuevo. Literalmente es mi ‘llaverito’: a donde yo vaya, ella va a estar”.

¿Cuál ha sido el consejo más valioso que le ha dado su madre?

Con mi madre tengo una confianza grandísima, es como una amiga más. Siempre me aconseja que disfrute del fútbol con responsabilidad y ser consciente del momento que vivo, sin descuidar el futuro ni el presente. Me insiste en ser feliz sin perder mi esencia, manteniendo siempre la humildad y la disciplina, que son las claves para llegar lejos”.

A propósito de las luchas internas, ¿pensó en tirar la toalla durante los ocho o nueve meses que estuvo en rehabilitación?

“Jamás se me pasó por la cabeza rendirme. Apenas supe de la lesión, lo tomé como una prueba de Dios para moldear aspectos de mi personalidad. Sabía que regresaría más fuerte en lo físico, táctico y técnico. Durante todo ese tiempo jamás me quejé ni estuve triste. En una rehabilitación, la parte mental representa el 70 % del proceso; lo tomé con calma y sabiduría”.

¿Hacia dónde apunta su proyección?

“La ilusión de volver a salir al fútbol internacional sigue intacta y para eso trabajo día a día. Mi cabeza no está para conformarme con estar acá; sé que debo doblegar esfuerzos. Tengo muy presente la meta de dejar huella en el Medellín y luego continuar mi sueño afuera para mantenerme. Por mi edad, aún tengo mucho por mostrar, mejorar y aprender”.

Usted fue capitán de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano. ¿Mantiene la ilusión de llegar a la Selección de Mayores?

“Sí, el sueño de estar en la Selección absoluta y pelear por un cupo al Mundial sigue vigente. En Argentina no corrí con suerte por temas de visa y una lesión previa a una convocatoria, pero los tiempos de Dios son perfectos. Voy paso a paso para lograr ese objetivo”.

¿Siempre jugó como defensor central?

“No, esa es una anécdota curiosa. Hice casi toda mi etapa formativa como volante de marca (’6’). En una final de Liga de Bogotá contra La Equidad, el central titular se lesionó y no había más variantes. El profesor me preguntó si me le medía a jugar en esa posición y acepté de inmediato por jugar la final. En ese partido marqué el gol del título, me sentí muy cómodo y me mantuve como zaguero hasta el día de hoy”.

¿Cómo ha sido su experiencia viviendo en Medellín y compartiendo con la hinchada del DIM?

Medellín es una ciudad muy acogedora. De la hinchada del Medellín me llama la atención lo unida y familiar que es. Ves en las tribunas a los abuelos, padres y nietos juntos. Pese a los momentos difíciles y las finales perdidas, siempre están ahí apoyando. Además, en la calle se siente mucho el cariño de la gente.

Finalmente, ¿cuáles han sido sus máximos referentes internacionales en la posición de central?

“Siempre he observado detenidamente a Sergio Ramos y a Virgil van Dijk. Trato de analizar sus virtudes para extraer lo mejor de su juego e incorporarlo a mi estilo”.

ASÍ FUE LA ETAPA FORMATIVA

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol antes de debutar profesionalmente?

Me crié en el sur de Bogotá y empecé en una escuela no tan conocida llamada Champions. Allí jugué Liga, Torneo Pony y varios certámenes locales. Con el tiempo quise buscar algo diferente para enfocarme en mi sueño de niño. Le dije a mi madre que quería probarme en clubes grandes como Santa Fe, Millonarios o La Equidad, donde pudiera sentirme importante. Fui a hacer las pruebas y así comenzó esa etapa tan bonita de mi vida”.

De esos entrenadores que lo guiaron en la etapa formativa, ¿a quiénes recuerda especialmente?

“Tengo varios. En el inicio, en las divisiones menores de Santa Fe, recuerdo mucho a Giovanni Pedraza, y en mi primera escuela a Frey Hernández. Más adelante me dirigió ‘Pacho’ Delgado en la sub-17 cardenal. Hay un sinfín de técnicos a quienes les estoy profundamente agradecido”.

Usted suele mencionar mucho su fe. ¿Cómo maneja la espiritualidad en su vida profesional?

“Para mí la fe en Dios es una relación, no una religión. Me gusta ir a la iglesia a agradecer, pero no lo veo desde el fanatismo. Lo contemplo y lo nombro mucho porque ha sido un pilar fundamental para mantenerme fuerte en este proceso”.

¿Ya cambió el ajiaco por los fríjoles?

De hecho como de todo. Llegué a una tierra donde la gastronomía fuerte coincide con mis gustos, así que me he adaptado muy bien”.

¿A qué dedica su tiempo libre fuera de las canchas?

“Soy muy tranquilo. Me gusta jugar en la consola de videojuegos y ver series. Tengo un perro pequeño al que me agrada sacar a pasear al parque para despejar la mente. También disfruto salir a cenar y compartir con los familiares que vienen a visitarme”.

Lea también: Jhon Lucumi debutó en la Juventus con victoria y mostrando solidez defensiva

¿Cuándo juega Independiente Medellín contra Llaneros por la Liga BetPlay 2026-II?
Independiente Medellín enfrenta a Llaneros FC este domingo 30 de agosto a las 4:10 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2-2026. El partido representa para el DIM una oportunidad de recuperarse tras perder 0-1 como local ante Cúcuta Deportivo.
¿Quién es Kevin Mantilla y qué posición juega en Independiente Medellín?
Kevin Andrés Mantilla Camargo es un defensor central bogotano de 23 años que juega en Independiente Medellín. Aunque actualmente se desempeña como zaguero, durante gran parte de su formación fue volante de marca y comenzó a jugar como central después de una lesión de un compañero en una final de Liga de Bogotá.
¿Kevin Mantilla puede ser convocado a la Selección Colombia de mayores?
Mantilla mantiene la ilusión de llegar a la Selección Colombia absoluta y competir por un lugar en el Mundial. El defensor ya fue capitán de la selección colombiana Sub-20 en el Sudamericano, pero la noticia no señala que haya recibido una convocatoria reciente a la selección de mayores.
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