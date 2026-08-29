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Jhon Lucumi debutó en la Juventus con victoria y mostrando solidez defensiva

El defensor central colombiano, Jhon Lucumí, se convirtió en el tercer jugador en competir con la Juventus.

  • Jhon Lucumí celebrando el primer gol de Juventus ante Parma. FOTO: X Lega Serie A
    Jhon Lucumí celebrando el primer gol de Juventus ante Parma. FOTO: X Lega Serie A
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Este sábado 29 de agosto, la Juventus de Luciano Spalletti debutó como local en la Serie A ante el Parma. Jhon Janer Lucumí fue parte del onceno titular, hizo dupla central con el brasileño Bremer y demostró solidez en la contención del equipo “bianconeri”. Además del vallecaucano, también debutó en el pórtico el italiano Vicario.

Aunque el fuerte de Lucumí es el juego físico, el estilo de juego de la Juventus lo obliga a ser más participativo en la salida y ante el Parma demostró con creces que está apto para desarrollar la idea de Spalletti. El internacional colombiano completó 53 de 57 pases intentados, una eficacia del 93%, además de hacer varios de ellos largos y en campo contrario.

Tuvo 6 acciones defensivas, entre las cuales bloqueó un remate. Una de las fortalezas del caleño es justamente esa, el correcto posicionamiento en cuanto a defensa del arco se trata. Por su agresividad, recibió una tarjeta amarilla muy criteriosa por parte del árbitro Francesco Fourneau.

Por último, Lucumí casi redondea un debut perfecto cuando recibió un centro a ras de piso en el área, sin embargo, el balón se fue un par de centímetros por arriba del horizontal y el colombiano se quedó con las ganas de gritar su primer gol con la camiseta de la “Vecchia Signora”.

Jhon Janer jugó 75 minutos antes de ser sustituido por el inglés Lloyd Kelly. El central canterano del Deportivo Cali se afianzó de entrada en la zaga defensiva de la “Juve”.

¿Cómo ganó Juventus?

Si bien el aporte de Lucumí y el resto de la defensa ayudó a los de Spalletti a sumar tranquilidad defensiva, faltó rebeldía adelante en el primer tiempo y por esto el marcador fue 0-0 antes en el capítulo inicial. Solo un remate al poste de Francisco Conceição llevó peligro al marco del arquero parmesano, Edoardo Corvi.

El gran cambio en el compromiso, y en el marcador, se dio al minuto 57, cuando el argentino Nicolás González ingresó por Jhonatan David. El subcampeón del mundo con la albiceleste le cambió la cara a la Juventus anotando al minuto 62 y brindando una asistencia al 88’ para Teun Koopmeiners (quien también llegó desde el banco).

La Juventus de Spalletti y Lucumí se trepó a la cima de la Serie A junto al Milán con puntaje perfecto. 2 partidos jugados y ambos ganados. La próxima fecha para la “Vecchia Signora” es justamente contra el Milán el domingo 6 de septiembre en condición de local.

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Juan Arizala también jugó

El carrilero izquierdo canterano de Independiente Medellín, Juan Arizala, jugó 10 minutos en el triunfo de Udinese en condición de visitante contra el Monza. El juvenil que tiene proceso en las divisiones menores de la selección Colombia, jugó su primer partido en la Serie A de Italia.

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¿Cómo jugó Jhon Lucumí en su debut con la Juventus?
Jhon Lucumí tuvo un debut destacado como titular ante Parma, formando pareja de centrales con Bremer. Completó 53 de 57 pases, tuvo una eficacia del 93 % y registró seis acciones defensivas, incluido un remate bloqueado.
¿Quién marcó los goles de Juventus contra Parma?
Nicolás González marcó el primer gol de Juventus al minuto 62 y posteriormente asistió a Teun Koopmeiners para el segundo tanto, en el minuto 88. González había ingresado desde el banco en el minuto 57 y cambió el rumbo del partido.
¿Quién es Juan Arizala y cómo le fue en su debut en la Serie A?
Juan Arizala es un carrilero izquierdo formado en las divisiones menores de Independiente Medellín y con proceso en las categorías juveniles de la selección Colombia. Disputó los últimos 10 minutos del triunfo de Udinese como visitante ante Monza, en lo que fue su primer partido en la Serie A.
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