Jhon Lucumi debutó en la Juventus con victoria y mostrando solidez defensiva

Este sábado 29 de agosto, la Juventus de Luciano Spalletti debutó como local en la Serie A ante el Parma. Jhon Janer Lucumí fue parte del onceno titular, hizo dupla central con el brasileño Bremer y demostró solidez en la contención del equipo “bianconeri”. Además del vallecaucano, también debutó en el pórtico el italiano Vicario.

Aunque el fuerte de Lucumí es el juego físico, el estilo de juego de la Juventus lo obliga a ser más participativo en la salida y ante el Parma demostró con creces que está apto para desarrollar la idea de Spalletti. El internacional colombiano completó 53 de 57 pases intentados, una eficacia del 93%, además de hacer varios de ellos largos y en campo contrario.

Tuvo 6 acciones defensivas, entre las cuales bloqueó un remate. Una de las fortalezas del caleño es justamente esa, el correcto posicionamiento en cuanto a defensa del arco se trata. Por su agresividad, recibió una tarjeta amarilla muy criteriosa por parte del árbitro Francesco Fourneau.

Por último, Lucumí casi redondea un debut perfecto cuando recibió un centro a ras de piso en el área, sin embargo, el balón se fue un par de centímetros por arriba del horizontal y el colombiano se quedó con las ganas de gritar su primer gol con la camiseta de la “Vecchia Signora”.

Jhon Janer jugó 75 minutos antes de ser sustituido por el inglés Lloyd Kelly. El central canterano del Deportivo Cali se afianzó de entrada en la zaga defensiva de la “Juve”.