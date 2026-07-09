Erling Haaland Estrada: el tocayo que el goleador noruego tiene en Colombia

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Temas recomendados
Su cabecilla “H.H.” tiene la solicitud de extradición suspendida por el presidente Gustavo Petro.
La deportista que nació en Carepa confirmó el prometedor presente del levantamiento de pesas colombiano al conquistar dos medallas de bronce en el Mundial júnior en Cali.
Esta quebrada y su cuenca está catalogada como una de las que más riesgo ofrece dentro de Medellín. En abril de 2025 hubo allí una gran tragedia.
La superintendente de Industria y Comercio asumirá la dirección de la cartera durante las últimas semanas del Gobierno de Gustavo Petro, luego de la salida de Jorge Iván Cuervo por diferencias con el Ejecutivo.
Bula dijo que buscarán restablecer relaciones con Israel por antecedentes de cooperación económica y de seguridad. “También reconstruiremos las relaciones con Israel, que nunca debieron haberse roto”, dijo.