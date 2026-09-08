Contratista de MinCiencias habría recibido millonarios contratos con presunto título falso, ¿se repite el caso de Juliana Guerrero?

Hasta hace unos días, al buscar el nombre de Yosib Mandiel Vergel Amaya en LinkedIn, aparecía un perfil en el que se presentaba como experto en “Comunicación Institucional y Ciencia” y como articulador de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Ciencia. Ese perfil ya no está disponible y, de acuerdo con una denuncia de la senadora Jennifer Pedraza, Vergel habría presentado un título falso para acreditar su formación profesional. Le puede interesar: Por darle títulos falsos a Juliana Guerrero, fue condenado a tres años de prisión el exsecretario de la Fundación San José Según la denuncia, el contratista habría mostrado un diploma y un acta de grado que lo acreditaban como comunicador social de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, con fecha de 2013. Sin embargo, la institución educativa confirmó que Vergel Amaya no se ha graduado de ese programa. En el documento entregado por la institución se lee que habría terminado materias en el segundo semestre de 2012 y que estaría cursando trabajo de grado. No obstante, para el cargo que ocupaba se le exigía contar con título profesional.

Esto respondió la universidad Francisco de Paula Santander seccionar Ocaña. FOTO: Suministrado

Vergel sabía de los requisitos para poder acceder al cargo, por lo que en enero de 2022 habría autenticado ante la Notaría Segunda del Círculo de Ocaña un supuesto diploma, así como una supuesta acta de grado. Ahora corresponderá a las autoridades determinar el origen de los documentos presentados, si son falsos y si hubo alguna irregularidad en los procesos de contratación del MinCiencias. Según el historial de contratación de Vergel, durante el gobierno Petro el hombre habría tenido nueve contratos públicos por cerca de $400 millones. Solamente entre 2025 y 2026, el contratista habría recibido más de $200 millones mediante órdenes de prestación de servicios relacionadas con la oficina de comunicaciones de MinCiencias. En julio pasado, durante la administración de la ministra Yesenia Olaya, además, habría firmado un nuevo contrato con la entidad por modalidad de contratación directa. Pedraza cuestiona precisamente que esa nueva contratación se hubiera producido pese a que, según su denuncia, las directivas del Ministerio ya habrían sido advertidas sobre las inconsistencias en los documentos académicos.

Pedraza pide revisar su vinculación

Ante este panorama, la senadora anunció que solicitará a la nueva ministra de Ciencia (Claudia Benavides) que revise la situación y tome las medidas correspondientes, incluida la salida del contratista. “Lo grave: la entidad habría sido advertida y no habría actuado. ¿Quién verificó sus títulos y quién autorizó esos contratos?”, cuestionó en su X la senadora. El caso recuerda el antecedente del caso de Juliana Guerrero, quien pretendía asumir como viceministra de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad sin tener un título profesional, pues habría presentado documentos que supuestamente la acreditaban como contadora de la Universidad San José, aunque Guerrero presuntamente no cumplía con los requisitos de grado. Ese proceso avanza actualmente en la Fiscalía y hasta ya tiene su primera condena. Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución, aceptó su responsabilidad en el caso este lunes 7 de agosto; fue condenado a 3 años de prisión por su participación en la falsificación de los títulos académicos de Juliana Guerrero. Como parte de un acuerdo para que cuente los detalles de este entramado de los títulos falsos que salpica a al menos 24 contratistas públicos, Gutiérrez aceptó su responsabilidad por los hechos investigados, mientras que la Fiscalía modificó la calificación de su participación: pasó de ser considerado autor a cómplice del delito de falsedad en documento público. Además de la pena de prisión, el exsecretario de la Fundación San José quedó inhabilitado durante tres años para ejercer cargos públicos. Siga leyendo: Exclusivo | “Hasta 20 millones cada uno”: así funcionaría la ‘fábrica’ de títulos exprés en la U. San José Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: