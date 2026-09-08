Contratista de MinCiencias habría recibido millonarios contratos con presunto título falso, ¿se repite el caso de Juliana Guerrero?

Hasta hace unos días, al buscar el nombre de Yosib Mandiel Vergel Amaya en LinkedIn, aparecía un perfil en el que se presentaba como experto en “Comunicación Institucional y Ciencia” y como articulador de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Ciencia. Ese perfil ya no está disponible y, de acuerdo con una denuncia de la senadora Jennifer Pedraza, Vergel habría presentado un título falso para acreditar su formación profesional.
Le puede interesar: Por darle títulos falsos a Juliana Guerrero, fue condenado a tres años de prisión el exsecretario de la Fundación San José
Según la denuncia, el contratista habría mostrado un diploma y un acta de grado que lo acreditaban como comunicador social de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, con fecha de 2013.
Sin embargo, la institución educativa confirmó que Vergel Amaya no se ha graduado de ese programa.
En el documento entregado por la institución se lee que habría terminado materias en el segundo semestre de 2012 y que estaría cursando trabajo de grado. No obstante, para el cargo que ocupaba se le exigía contar con título profesional.