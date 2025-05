Mercados, almuerzos, buses y hasta plata movieron el evento de Gustavo Petro en Barranquilla

Euclides pasó a tener relevancia en el gobierno de Gustavo Petro en instituciones como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad; la Superintendencia de Salud, y la Superintendencia de Trasporte, además del Fenoge, un fondo de energías no convencionales del Ministerio de Minas, en donde se quedó con varios contratos millonarios, entre otross para la instalación de paneles solares en estratos 1 y 2.

Una fuente que conoció los detalles de la campaña de Petro en el Atlántico y participó directamente en ella habló con EL COLOMBIANO sobre el papel de Benedetti. “Todo fue financiado por Euclides Torres y todo pasaba por Benedetti. Todos los eventos se organizaron con él. No hubo ni un evento que no lo aprobara Benedetti”, dijo la fuente.

Esta agregó además que en los próximos días hará una nueva denuncia sobre la financiación de la campaña que involucra al actual senador Pedro Flórez. Esto es clave porque Flórez es una de las cuotas de los Torres en el Congreso. Está casado con Karina Llanos Torres, una sobrina cercana de Euclides. Flórez es otro elemento importante en la actual campaña del Pacto Histórico en la costa. Y Benedetti parece querer repetir la vieja fórmula.

En contexto: Petro aviva la campaña en Barranquilla en medio de críticas a la nueva consulta popular, ¿qué sigue?

El ministro del Interior tiene seis investigaciones abiertas, una de ellas en juicio. Como lo reveló este periódico en su momento, esa investigación está relacionada con el Fondo Nacional de Desarrollo que fue entregado por el expresidente Juan Manuel Santos al Ñoño Elías y Musa Besaile de Córdoba, y aparentemente a Benedetti. La Corte tiene varios testimonios y declaraciones documentadas sobre cómo el entonces senador habría tenido una intervención con un asesor del director de la entidad para que un contrato de estandarización de datos del Fonade se lo entregaran a Certicámaras. Así ocurrió.

El otro elemento del análisis es el de los 15.000 millones. Benedetti dijo en un audio a Laura Sarabia que él podría revelar quién aportó los 15.000 millones para la campaña en la costa. “Nos vamos todos a la cárcel Laura”, decía cuando era embajador de Colombia en Venezuela.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, es la transcripción exacta.