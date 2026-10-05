España busca ante Croacia su boleto a cuartos de final de la Liga de Naciones

España tiene al alcance los cuartos de final de la Liga de Naciones para lo cual le bastará un empate ante Croacia este martes en la cuarta fecha de esta competición continental en la que la Roja fue subcampeona en la última edición.

El cuadro ibérico lidera el Grupo 3 de la Liga A del torneo con nueve puntos tras un pleno de victorias, con tres de ventaja sobre Inglaterra.

Croacia ocupa la tercera plaza de la llave con tres unidades, mientras que la República Checa cierra la zona tras haber perdido sus tres encuentros jugados hasta ahora.

Un empate o una victoria ante los croatas en Split permitiría asegurar el pase de la Roja a cuartos, aunque quedaría por aclarar si como primera o segunda de grupo.

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Esta incógnita probablemente se despejaría en el encuentro que enfrentará a la Roja con Inglaterra en el Metropolitano madrileño el 15 de noviembre.

España llega con notas altas al duelo, motivada, pero no podrá descuidarse ante un equipo balcánico herido tras la dura derrota 7-0 sufrida frente a los ingleses.

“Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido”, lamentó el capitán croata Luka Modric, tras el encuentro.

En Split y ante su público, los balcánicos probablemente querrán resarcirse de esa dura derrota.

“Esto lo único que significa es que el próximo partido van a salir mucho más motivados, mucho más exigidos, mucho más activados porque es una derrota muy dura”, dijo el seleccionador español, Luis de la Fuente, tras ganar 3-1 a la República Checa el sábado.