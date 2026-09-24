“Estamos encima de ellos”: alcalde de Medellín sobre investigación del homicidio de Esteban Ramírez en Belén

“Estamos encima, hay buenas pistas”. Con estas palabras, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre los avances de las investigaciones para esclarecer el crimen de Esteban Ramírez Parra, de 38 años, asesinado el pasado fin de semana en un caso de hurto en el barrio Belén Rosales, suroccidente de Medellín. El mandatario aseguró que están revisando las cámaras de seguridad desde el primer momento que ocurrió el crimen, el viernes a las 10:00 de la noche, y con lo que se ha logrado recolectar con los seguimientos, se han obtenido evidencias clave para dar con los responsables de este hurto y posterior asesinato.

“Estamos concentrados en dos zonas de la ciudad, estamos buscando a los participantes a los vehículos que habrían participado con nuestro sistema de cámara. Tenemos identificados algunos de esos vehículos”, expresó el alcalde Gutiérrez. El proceso de búsqueda de los responsables se realiza conjuntamente entre la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Metropolitana, aunque hasta el momento no ha trascendido cuál sería la estructura que estaría detrás de este hecho delictivo, aunque se tendrían sospechas que sería una del nororiente de la ciudad. Entérese: Por robarle una cadena y dos celulares, asesinaron a un hombre en Belén Rosales, Medellín Incluso el mandatario aseguró que sostiene contacto frecuente con los familiares, manteniéndolos al tanto del avance de las investigaciones y dándoles acompañamiento con diferentes instituciones. El comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Julián Gil, aseguró que no solo están tras la pista de quienes cometieron este hurto y asesinato, sino también en quienes habrían servido como autores intelectuales y encargados de la logística por parte de la organización criminal implicada.

“Estamos avanzando sobre otras personas que podrían estar vinculadas como dinamizadores o facilitadores antes, durante y después de la comisión del hecho”, señaló el alto oficial sobre el proceso investigativo. La muerte de Ramírez Parra, quien se desempeñaba como jefe de ventas de Coca Cola en Armenia, Quindío, ocurrió en la calle 30 con la carrera 70, cuando iba en el carro de su hermana. Dos hombres en motocicleta los abordaron para robarles sus celulares y una cadena. Le puede interesar: Periodista denunció que su papá fue golpeado y drogado para robar en su casa en Los Colores, Medellín Su hermana relató sobre estos hechos: “Paramos en el semáforo, que estaba en rojo, y además estaban pasando unas personas en patines. Cuando pasamos, a los pocos metros se nos hace una moto delante del carro, toca la ventanilla y, al abrirla, me revienta la cadena y me coge el celular de las piernas”. Después de quitarle el teléfono a la conductora, el delincuente apuntó el arma contra Esteban para pedirle otros objetos de valor, además del celular. “El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada”, agregó.

Como Esteban no respondió a los pedidos del delincuente, este accionó la pistola y le disparó en la zona frontal, dejándolo gravemente herido. Fue trasladado a la Clínica Medellín-Occidente, en la comuna 16 (Belén) y allí estuvo por 20 horas, hasta que los médicos dictaminaron su fallecimiento. Se espera que en próximos días haya respuesta al clamor de los familiares y amigos de este profesional de mercadeo, en el que se pide justicia por su asesinato y que se capturen a los responsables de su muerte. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes