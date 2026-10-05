Exfiscal Francisco Barbosa denuncia presunto espionaje durante gobierno Petro: “hubo persecución”

Luego de que se conocieran los hallazgos de una auditoría forense ordenada por el gobierno de Abelardo De La Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el exfiscal Francisco Barbosa acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar las presuntas actividades de espionaje de las que habría sido víctima durante el gobierno de Gustavo Petro. En contexto: Destapan 147 terabytes de información y presuntas irregularidades en la DNI durante el gobierno Petro Barbosa busca que el ente acusador identifique a los que serían los responsables de las ‘chuzadas’ de las que, según denunció, habría sido víctima junto con su familia. El exfiscal aseguró que este caso podría ser la punta del iceberg de una investigación de mayores dimensiones sobre el espionaje. “Me siento perseguido”, afirmó Barbosa, quien calificó las presuntas interceptaciones y seguimientos como “una infamia” y señaló que representarían una vulneración de los derechos humanos. Agregó: “Espero que esta pesadilla termine (...). Creo que deben colaborarse con informaciones que salgan de la Uiaf, que salgan de la Dian”.

Según sostuvo, las actuaciones habrían ocurrido mientras la Fiscalía adelantaba investigaciones relacionadas con el hijo del entonces presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el reporte de la auditoría revelado por la revista Semana, entre los nombres mencionados -que habrían sido objeto de presuntos seguimientos irregulares- aparecen el exfiscal general Francisco Barbosa, la exvicefiscal Martha Mancera, los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, los exgenerales Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas, además de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Ramiro Bejarano y la excandidata presidencial Vicky Dávila. El exfiscal también habló que le habrían montado una estrategia de “destrucción reputacional” a Martha Mancera. “Justamente cuando ella fue la responsable y la encargada de alias Pitufo, señor que entregó unos recursos para la campaña de Petro”. Y es que en ese reporte, una alta fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) dijo que durante el gobierno de Gustavo Petro se habrían realizado escuchas, seguimientos y acciones de espionaje contra los mencionados. El exfiscal pidió determinar si hubo participación de diferentes organismos del Estado y cuál habría sido el destino de la información obtenida.

Todo esto ocurre en medio de testimonios de trabajadores de la DNI que han contado a este diario presuntas irregularidades dentro de la Dirección de Contrainteligencia, parte de la Subdirección de Asuntos Internos y Seguridad de Activos, creada durante el gobierno de Gustavo Petro. “Será la Fiscalía General de la Nación la encargada de tomar las decisiones pertinentes, de hacer las investigaciones. He instruido a mi apoderado, al doctor Juan Camilo Caicedo, para que se encargue de estar al frente con un equipo de esta investigación. Y, por supuesto, yo no voy a parar hasta encontrarlos responsables”, manifestó Barbosa en declaraciones a medios. El exfiscal calificó los hechos denunciados como una posible estructura paralela a la Fiscalía y cuestionó que otras entidades estatales hubieran podido adelantar, presuntamente, actividades propias de investigación sobre funcionarios de la justicia. Durante su intervención también aseguró que ya existen en la Fiscalía elementos para avanzar en el rastreo de la información relacionada con estas actuaciones.

147 terabytes de información bajo cadena de custodia

Precisamente, entre los elementos que podrían servir para avanzar en la investigación están los hallazgos de la auditoría forense y el material probatorio que habría sido remitido al ente investigador. Se trata de 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco celulares y tabletas, elementos que ya están bajo cadena de custodia. Además, cerca del 20 por ciento de los más de 500 funcionarios de la entidad también estaría colaborando con los investigadores mediante testimonios y documentos, según señala la publicación que reveló los resultados de la auditoría. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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