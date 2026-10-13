Hasta 16 años de cárcel: familia de Diego Maradona exige penas más duras para los presuntos responsables de su muerte

El abogado del hijo menor de Diego Armando Maradona pidió este martes 13 de octubre penas de hasta 16 años de prisión para los principales imputados por el fallecimiento del astro, un castigo mayor al solicitado por la fiscalía.
Maradona murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020. El exfutbolista cumplía una internación domiciliaria en Tigre, cerca de San Isidro, tras pasar por una cirugía por un hematoma en la cabeza.
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Siete profesionales de la salud están siendo juzgados por su muerte. Durante la audiencia del juicio este martes, Mario Baudry, abogado de Diego Fernando, hijo menor de Maradona, pidió 16 años de prisión para dos de los médicos que participaron en la internación.