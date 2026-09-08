La iglesia que reunió a Falcao, Ana María Estupiñán y otros famosos: el legado de Darío Silva-Silva, fundador de Casa Sobre la Roca

La muerte del pastor Darío Silva-Silva, ocurrida la noche del pasado domingo, devuelve la atención sobre una de las congregaciones evangélicas más influyentes de Colombia.
Casa Sobre la Roca, la iglesia que Silva-Silva fundó en 1987 en Bogotá junto con su esposa Esther Lucía Ángel, comenzó con 72 personas y creció hasta tener hoy 36 sedes en cinco países.
En ese camino, la congregación convocó a figuras públicas de los mundos del deporte, la política, el humor y el entretenimiento que encontraron allí algo que buscaban.