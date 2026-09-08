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La iglesia que reunió a Falcao, Ana María Estupiñán y otros famosos: el legado de Darío Silva-Silva, fundador de Casa Sobre la Roca

La muerte del pastor Silva-Silva devuelve la atención sobre la congregación que fundó en 1987 y que creció hasta tener 36 sedes en cinco países.

  • Por sus cultos pasaron Falcao García, Viviane Morales, el expresidente Juan Manuel Santos, José Ordóñez, Don Jediondo, la exseñorita Colombia Tatiana Castro Abuchaibe y la actriz Ana María Estupiñán, entre otros famosos. FOTO YouTube Revista Hechos&Crónicas
    Por sus cultos pasaron Falcao García, Viviane Morales, el expresidente Juan Manuel Santos, José Ordóñez, Don Jediondo, la exseñorita Colombia Tatiana Castro Abuchaibe y la actriz Ana María Estupiñán, entre otros famosos. FOTO YouTube Revista Hechos&Crónicas
El Colombiano
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hace 22 minutos
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La muerte del pastor Darío Silva-Silva, ocurrida la noche del pasado domingo, devuelve la atención sobre una de las congregaciones evangélicas más influyentes de Colombia.

Casa Sobre la Roca, la iglesia que Silva-Silva fundó en 1987 en Bogotá junto con su esposa Esther Lucía Ángel, comenzó con 72 personas y creció hasta tener hoy 36 sedes en cinco países.

En ese camino, la congregación convocó a figuras públicas de los mundos del deporte, la política, el humor y el entretenimiento que encontraron allí algo que buscaban.

Algunos famosos presentes en sus cultos

Radamel Falcao García, el delantero colombiano más reconocido internacionalmente de su generación, asistió a Casa Sobre la Roca junto con su esposa Lorelei Tarón.

Para Falcao, la congregación fue una de las formas más visibles de expresar una fe que siempre mantuvo en primer plano, incluso en los momentos más exigentes de una carrera que lo llevó por los mejores clubes de Europa.

Viviane Morales, una de las parlamentarias más influyentes del país en las últimas décadas, y su exesposo Carlos Alonso Lucio también encontraron en la iglesia de Silva-Silva un espacio de comunidad.

Se dice que fue el propio pastor quien los casó, lo que da cuenta del nivel de cercanía que algunos líderes políticos desarrollaron con la congregación.

El expresidente Juan Manuel Santos también asistió en varias ocasiones como invitado especial a eventos realizados en la iglesia durante sus períodos de gobierno.

Por otro lado, el comediante José Ordóñez es uno de los casos más llamativos de transformación dentro de la congregación. De ser un feligrés activo pasó a predicar en varios eventos de la iglesia y hoy es pastor.

Don Jediondo, otro de los humoristas más conocidos del país, también estuvo vinculado a Casa Sobre la Roca. El presentador Hernán Orjuela y el cantante Moisés Angulo completan una lista de figuras del entretenimiento que encontraron en la congregación un espacio de fe.

Lea también: Ya no en el cielo sino en la tierra: así es la iglesia evangélica de Latinoamérica por dentro

Además, se supo que Tatiana Castro Abuchaibe, exseñorita Colombia, encontró en Casa Sobre la Roca un camino que la alejó del mundo de la belleza y la modelaje para acercarla a la predicación y la conferencia. Su vinculación con la congregación marcó una transformación personal que ella misma ha descrito como central en su vida.

La actriz Ana María Estupiñán, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana reciente, también ha estado vinculada a la comunidad fundada por Silva-Silva.

Estupiñán ha compartido en sus redes sociales contenidos relacionados con su fe y ha participado en actividades juveniles de la iglesia, integrando su vida pública con su práctica religiosa de una manera que sus seguidores han seguido de cerca.

Antes de fundar Casa Sobre la Roca, Darío Silva-Silva fue periodista durante casi treinta años. Trabajó en RCN Radio, donde cubrió la Toma del Palacio de Justicia y la Tragedia de Armero en 1985, y ganó el Premio Simón Bolívar en 1987 por el trabajo La otra Colombia en Nueva York. Ese mismo año dejó el periodismo, fundó la iglesia y comenzó una nueva etapa que definiría el resto de su vida.

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Preguntas frecuentes:

¿Qué famosos colombianos asistieron a Casa Sobre la Roca?
Entre las figuras públicas vinculadas a Casa Sobre la Roca están el futbolista Radamel Falcao García y su esposa Lorelei Tarón, la política Viviane Morales, el expresidente Juan Manuel Santos, el comediante y pastor José Ordóñez, Don Jediondo, el presentador Hernán Orjuela, el cantante Moisés Angulo, la exseñorita Colombia Tatiana Castro Abuchaibe y la actriz Ana María Estupiñán.
¿Quién fundó Casa Sobre la Roca y cuándo murió su fundador?
Casa Sobre la Roca fue fundada en 1987 por el pastor Darío Silva-Silva y su esposa Esther Lucía Ángel en Bogotá. Silva-Silva, quien nació en Tarqui, Huila, en 1938, murió el 6 de septiembre de 2026. Antes de dedicarse al liderazgo religioso fue periodista durante casi treinta años y ganó el Premio Simón Bolívar en 1987.
¿Cuántas sedes tiene Casa Sobre la Roca hoy?
Casa Sobre la Roca tiene actualmente 36 sedes en cinco países: Colombia, Estados Unidos, Canadá, Panamá y España. La congregación comenzó con 72 personas en Bogotá en 1987 y creció hasta convertirse en una de las iglesias evangélicas más influyentes de Colombia y con mayor presencia internacional.
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