Fiscalía afecta 25 bienes por más de $20.000 millones en investigación por corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis de los señalados implicados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de las investigaciones por el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, después de diferentes actos de investigación encaminados a identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados.
De acuerdo con la Fiscalía, se trata de 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres.