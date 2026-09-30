Fiscal Camargo enfrenta otra denuncia en su contra por actuación en el caso UNGRD: ¿qué hay detrás de la nueva acusación?

La fiscal general Luz Adriana Camargo enfrenta una nueva denuncia por su actuación frente al escándalo de corrupción de la UNGRD. Esta vez, por una presunta omisión al no haber compulsado copias sobre chats que ya estaban en poder del ente investigador y que involucran al hoy magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández.
La denuncia fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el activista Daniel Páez Mancera, quien pidió que se determine por qué esas conversaciones no fueron remitidas para que se estableciera si había lugar a una investigación contra Fernández.
El ciudadano cuestionó el manejo que hizo la Fiscalía de información obtenida dentro de la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según Páez, los chats, revelados por Cambio, estaban en manos del organismo y, pese a su contenido, no se habría dado el traslado correspondiente.
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