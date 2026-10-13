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Fiscalía cita a Eva Ferrer a declarar este miércoles por señalamientos contra Verónica Alcocer; ha sido citada dos veces

La Fiscalía revisará sus recientes declaraciones sobre la expareja del presidente Gustavo Petro dentro de la indagación que ya tenía abierta por audios anteriores. La nueva diligencia está prevista para este 14 de octubre.

  • Eva Ferrer, antigua amiga de Verónica Alcocer, ha sido citada dos veces por la Fiscalía en el escándalo contra Verónica Alcocer. Fotos: Colprensa y redes
    Eva Ferrer, antigua amiga de Verónica Alcocer, ha sido citada dos veces por la Fiscalía en el escándalo contra Verónica Alcocer. Fotos: Colprensa y redes
hace 7 minutos
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En medio de la polémica por las declaraciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, a quien señaló de “transportar armas y drogas” en viajes mientras era primera dama del gobierno Petro

EL COLOMBIANO conoció que luego de la entrevista publicada por la revista Semana de este fin de semana, la Fiscalía mantiene una indagación en curso por lo afirmado por la española Ferrer contra Alcocer, acción judicial que inició con los audios revelados el 1 de agosto por el mismo medio de comunicación.

“La Fiscalía ya tenía abierta una investigación por los anteriores audios de Eva Ferrer. Se va a revisar, pero inicialmente dentro de la misma indagación. Ha sido citada dos veces a declarar y hay contactos con su abogado”, le dijo una fuente del ente acusador a este diario.

Lea también: Procuraduría llama a Eva Ferrer y otras cinco personas a declarar tras revelaciones de presunta corrupción de Verónica Alcocer

La primera citación, conoció este medio, tuvo lugar el 19 de agosto y se pasó para el 27 de agosto a las 10:00 a.m. “Tampoco fue. Segunda citación para el 29 de septiembre, no fue y está programada para este 14 de octubre a las 9:30 a.m.”, agregó la fuente dentro de la Fiscalía.

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