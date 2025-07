¿Qué pasará con la relación de Francia Márquez con Petro tras la mención en los audios de Leyva?

“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez (la vicepresidenta)”, dijo Leyva en los audios revelados por el diario El País, de España. El plan al que se refiere sería el supuesto golpe de Estado apoyado (supuestamente) por congresistas de Estados Unidos. De hecho, el excanciller también hizo énfasis en que la ayuda de los congresistas de ese país sería muy importante.

Al respecto, la vicepresidenta aseguró: “Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del Presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”.

Además, agregó que jamás se prestaría para un golpe de Estado, para conspirar en contra del Gobierno Nacional y aseguró que intentaron utilizarla para cumplir otras ambiciones.

A pesar de la carta pública emitida por Márquez, el jefe de Estado se manifestó inconforme: la palabra de su compañera no le pareció suficiente. En el marco de la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Sevilla (España), el mandatario aseguró que todos los mencionados por Leyva deberán responder ante la justicia.

“Todavía hay que investigar si las personas que nombra (Leyva), pero todas las personas que nombra allí, de las cuales no sé si lo que él cuenta es verdad o no, deben dar explicaciones, y ella (Francia Márquez). Y no solamente públicas, sino ante la justicia”, fueron sus palabras exactas.

Siga leyendo: En redes sociales le recuerdan a Gustavo Petro el “autogol” que se marcó con el nombramiento de Álvaro Leyva como canciller

Y es que, desde la óptica del presidente, los audios dejan ver una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente también colombiana y norteamericana, “para derrocar al presidente de Colombia”, por lo que no debería tomarse aquello como un tema ligero. Mientras tanto, la vicepresidenta insiste en que el país no está en un momento en el que pueda enfrentarse a más divisiones.