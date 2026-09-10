“¿Quién sos; yo tengo dos Copas América y un Mundial?”: la polémica frase de Rodrigo De Paul a Lewandowski

En el partido válido por la jornada número 25 de la MLS (Major League Soccer), el Inter de Miami, con Lionel Messi como bandera, visitó al Chicago Fire, club que fichó en la ventana de pases veraniega al histórico delantero polaco, Robert Lewandowski. “Lewi” fue protagonista en el partido, no solo por el gol que anotó al minuto 10 dentro del área, sino por su encontronazo con Rodrigo De Paul.
Tras un cruce de palabras del máximo goleador en la historia de Polonia con un defensa de “Las Garzas”, De Paul se acercó al ex Barcelona y lo encaró. Después de varios intercambios verbales, se alcanza a leer lo que le dice el gaúcho a Lewandowski: “¿Quién sos vos? Yo tengo dos Copas América y un Mundial”.