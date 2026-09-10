EN VIVO: Avanza imputación a Miguel Quintero por corrupción: Fiscalía dice que cobraban comisión del 15%

Después de tres citas fallidas con la justicia para la lectura de imputación de cargos por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) contra Miguel Quintero, en la tarde de este jueves, 10 de septiembre, el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, está citado a audiencia con ese propósito.
Le recomendamos leer: Las rutas que habría recorrido la plata de la presunta corrupción en Medellín para llegar a Estados Unidos
La Fiscalía convocó también al exdirector financiero del Área, Álvaro Alonso Villada García; a Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la misma entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de la capital antioqueña, así como a Sebastián Ortega, el hijo de un influyente político de Bello.
Se prevé que el ente de acusación formalice la imputación de cargos contra ellos por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
Las conductas tienen que ver con el rol que ellos habrían cumplido en un presunto entramado para controlar la contratación en el AMVA y cuyo modelo se habría replicado además en Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano.