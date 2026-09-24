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¿Esta vez sí? Gobernación de Antioquia radicó en la Asamblea, por segunda vez, proyecto de valorización

Con el Proyecto de Ordenanza 37, la Administración Departamental busca el marco legal para cobrar valorización en obras viales clave y financiar seis corredores en subregiones como Oriente, Urabá y Suroeste.

  • La Gobernación pretende obtener un tributo especial que le permita desarrollar corredores viales estratégicos, especialmente la construcción de vías que conectan los municipios de El Carmen de Viboral, La Unión y La Ceja. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    La Gobernación pretende obtener un tributo especial que le permita desarrollar corredores viales estratégicos, especialmente la construcción de vías que conectan los municipios de El Carmen de Viboral, La Unión y La Ceja. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
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hace 40 minutos
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Luego de haberlo retirado antes de que hiciera tránsito en plenarias, la Gobernación de Antioquia presentó, por segunda vez, ante la Asamblea Departamental el Proyecto de Ordenanza número 37, que establece un marco legal para financiar proyectos de infraestructura mediante contribución de valorización.

Con esta iniciativa, la Administración Seccional pretende obtener un tributo especial que le permita desarrollar corredores viales estratégicos, especialmente, el Proyecto Oriente, que contempla la construcción de vías que conectan los municipios de El Carmen de Viboral, La Unión y La Ceja.

El nuevo proyecto presentado define la zona geográfica de influencia, cuyos propietarios de bienes raíces se encargarán de aportar los recursos económicos debido al incremento en el valor de sus propiedades.

En ese sentido, establece la delimitación del área o polígono de influencia técnica y abarca los predios potencialmente beneficiados por las obras viales (El Carmen de Viboral, La Unión y La Ceja).

La idea es conectar las subregiones entre sí y con las autopistas de cuarta generación sin necesidad de pasar por Medellín o el Valle de Aburrá, para beneficiar, directamente, a los predios y municipios por donde pasarán las obras, que van desde la ampliación a doble calzada de la vía El Canadá–El Carmen de Viboral hasta nuevos trazados como el que conectará las zonas bananeras de Turbo, Carepa y Apartadó.

Según explicó recientemente a EL COLOMBIANO, Sebastián Castaño Gómez, secretario de Infraestructura, La iniciativa deja en manos de la Asamblea definir quiénes pagarán y bajo qué reglas.

“Tenemos seis proyectos. Dos son alianzas público-privadas de iniciativa pública: la vía El Santuario–Providencia, que atraviesa el Oriente antioqueño para conectarlo con el Nordeste del departamento, y la vía entre el municipio de La Ceja, en el Oriente, y La Pintada, en el Suroeste, con salida hacia esa subregión”, señaló.

Castaño agregó que a estos se suman cuatro corredores de impacto regional en distintas subregiones: la ampliación y repavimentación del corredor El Carmen de Viboral–Canadá–La Unión, en el Oriente; y la ampliación y pavimentación de la vía San Jerónimo–San Pedro de los Milagros, en el Norte.

Además, también se plantea la construcción de un circuito en el Urabá antioqueño que permite conectar desde la vía nacional la entrada al puerto con el aeropuerto internacional y volver a salir a la vía nacional; y, en el Suroeste, un corredor que conecta el municipio de Jericó con Andes.

Luis Peláez, diputado a la Asamblea, se mostró contrario al proyecto de valorización al considerar que “será otra tasa de seguridad” y que “no necesariamente el que tiene tierra tiene plata para pagar valorización”.

La razón por la que la Gobernación retiró el primer proyecto radicado obedeció, según el diputado José Luis Noreña, a que lo hicieron erróneamente ante la comisión económica. Sin embargo, tanto él como Peláez afirmaron que hubo varias declaraciones de impedimentos por parte de los corporados.

Antes del próximo 30 de septiembre tendrían que surtirse los debates de aprobación del proyecto.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el Proyecto de Ordenanza 37 presentado en la Asamblea de Antioquia?
Es la propuesta normativa de la Gobernación para fijar el marco de cobro por valorización a predios que se beneficien del aumento de valor por nuevas obras viales.
¿Qué municipios están incluidos en el polígono de impacto del Proyecto Oriente?
Abarca principalmente las áreas rurales y urbanas con predios beneficiados en El Carmen de Viboral, La Unión y La Ceja.
¿Qué vías contempla el plan de infraestructura por valorización en Antioquia?
Seis corredores: El Santuario–Providencia, La Ceja–La Pintada, El Carmen–La Unión, San Jerónimo–San Pedro, circuitos portuarios en Urabá y la vía Jericó–Andes.
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