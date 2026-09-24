¿Esta vez sí? Gobernación de Antioquia radicó en la Asamblea, por segunda vez, proyecto de valorización

Luego de haberlo retirado antes de que hiciera tránsito en plenarias, la Gobernación de Antioquia presentó, por segunda vez, ante la Asamblea Departamental el Proyecto de Ordenanza número 37, que establece un marco legal para financiar proyectos de infraestructura mediante contribución de valorización.

Con esta iniciativa, la Administración Seccional pretende obtener un tributo especial que le permita desarrollar corredores viales estratégicos, especialmente, el Proyecto Oriente, que contempla la construcción de vías que conectan los municipios de El Carmen de Viboral, La Unión y La Ceja.

El nuevo proyecto presentado define la zona geográfica de influencia, cuyos propietarios de bienes raíces se encargarán de aportar los recursos económicos debido al incremento en el valor de sus propiedades.

En ese sentido, establece la delimitación del área o polígono de influencia técnica y abarca los predios potencialmente beneficiados por las obras viales (El Carmen de Viboral, La Unión y La Ceja).

La idea es conectar las subregiones entre sí y con las autopistas de cuarta generación sin necesidad de pasar por Medellín o el Valle de Aburrá, para beneficiar, directamente, a los predios y municipios por donde pasarán las obras, que van desde la ampliación a doble calzada de la vía El Canadá–El Carmen de Viboral hasta nuevos trazados como el que conectará las zonas bananeras de Turbo, Carepa y Apartadó.