Gobierno convoca velatón por las víctimas del terremoto en Bogotá: busca recoger ayudas

El Gobierno Nacional invitó a los colombianos a participar este viernes 28 de agosto en el evento de la “Oración por Colombia”, una gran velatón en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente del país el pasado 10 de agosto y en solidaridad con sus familias y las comunidades afectadas.

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El encuentro se realizará en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La recepción de donaciones comenzará a las 11:00 a. m; sin embargo, el ingreso del público al evento estará habilitado desde las 3:00 p. m. y el acto central iniciará a las 6:00 p. m.

Cabe señalar que desde la mañana habrá puntos habilitados de alimentos no perecederos, agua embotellada, cobijas, kits de aseo y otros insumos de primera necesidad.

Según el Gobierno, la jornada será un “espacio de recogimiento, unidad y fe para acompañar a quienes han sufrido pérdidas fatales y reafirmar el compromiso de la Nación con la reconstrucción y asistencia integral de las zonas afectadas”.

El Gobierno informó que estará estrictamente prohibido el ingreso de armas, objetos contundentes, sustancias peligrosas y bebidas alcohólicas. Tampoco se permitirá el ingreso de mascotas, pancartas, publicidad política ni de cualquier elemento que pueda alterar el orden durante el evento.