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Gobierno convoca velatón por las víctimas del terremoto en Bogotá: busca recoger ayudas

Este viernes 28 de agosto se realizará en la Plaza de Bolívar de Bogotá la Oración por Colombia, un acto en memoria de las 331 personas fallecidas por el terremoto y en solidaridad con las comunidades afectadas.

  • El Gobierno Nacional convocó a una jornada de oración en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. FOTO: Colprensa
    El Gobierno Nacional convocó a una jornada de oración en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Gobierno Nacional invitó a los colombianos a participar este viernes 28 de agosto en el evento de la “Oración por Colombia”, una gran velatón en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente del país el pasado 10 de agosto y en solidaridad con sus familias y las comunidades afectadas.

En contexto: Brigadistas que intentan apagar incendios en Tolima están siendo amenazados: “quien debe apagarlo es el Tigre”

El encuentro se realizará en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La recepción de donaciones comenzará a las 11:00 a. m; sin embargo, el ingreso del público al evento estará habilitado desde las 3:00 p. m. y el acto central iniciará a las 6:00 p. m.

Cabe señalar que desde la mañana habrá puntos habilitados de alimentos no perecederos, agua embotellada, cobijas, kits de aseo y otros insumos de primera necesidad.

Según el Gobierno, la jornada será un “espacio de recogimiento, unidad y fe para acompañar a quienes han sufrido pérdidas fatales y reafirmar el compromiso de la Nación con la reconstrucción y asistencia integral de las zonas afectadas”.

El Gobierno informó que estará estrictamente prohibido el ingreso de armas, objetos contundentes, sustancias peligrosas y bebidas alcohólicas. Tampoco se permitirá el ingreso de mascotas, pancartas, publicidad política ni de cualquier elemento que pueda alterar el orden durante el evento.

Este es el último balance de las víctimas del terremoto

La convocatoria se realiza mientras continúan aumentando las cifras de la tragedia. De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 26 de agosto a las 6:30 p. m., el terremoto dejó 331 personas fallecidas, 4.449 heridas y 219 siguen desaparecidas.

El reporte señala que la emergencia ha afectado a 16 departamentos y 496 municipios, con un total de 193.011 familias y 406.113 personas afectadas.

En materia de vivienda, las autoridades han registrado 187.839 viviendas averiadas y 33.395 destruidas, además de 6.372 edificios afectados y 655 que colapsaron.

El impacto también se ha extendido a la infraestructura y los servicios. El balance preliminar da cuenta de afectaciones en 377 centros de salud, 3.833 instituciones educativas, 4.358 espacios comunitarios, 473 vías y cinco aeropuertos. También se reportaron daños en 121 acueductos, 76 puentes vehiculares y nueve peatonales.

La UNGRD indicó además que 2.159 animales resultaron afectados y 2.949 fueron rescatados. Las cifras, sin embargo, continúan siendo preliminares y están en proceso de consolidación por parte de las autoridades territoriales y las entidades operativas.

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Mientras tanto, el sector empresarial sigue haciendo un censo sobre las afectaciones al tejido comercial de las diferentes ciudades y municipios rurales de esas zonas.

Siga leyendo: Icetex suspende cobro de créditos a más de 44.000 afectados por el terremoto: así puede acceder

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde será la velatón por las víctimas del terremoto en Colombia?
La Oración por Colombia se realizará este viernes 28 de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El acto busca rendir homenaje a las víctimas del terremoto y acompañar a sus familias y a las comunidades afectadas.
¿A qué hora comienza el evento de la velatón en Bogotá?
La recepción de donaciones comenzará a las 11:00 a. m., el ingreso del público estará habilitado desde las 3:00 p. m. y el acto central de la velatón iniciará a las 6:00 p. m.
¿Cuántas personas han muerto por el terremoto en Colombia?
Según el balance de la UNGRD, con corte al 26 de agosto de 2026, el terremoto dejó 331 personas fallecidas, 4.449 heridas y 219 desaparecidas. Las cifras continúan siendo preliminares y están en proceso de consolidación.
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