La selección Colombia femenina enfrentará amistoso de primer nivel previo al Mundial de Brasil

La selección Colombia femenina de mayores es la actual campeona de la Liga de Naciones de Conmebol, lo que la convierte en una de las candidatas al título del próximo Mundial en Brasil. Para saber el verdadero nivel de las tricolores, el equipo dirigido por Angelo Marsiglia se medirá dos veces contra Australia, una de las potencias en la disciplina.

De la mano de Leicy Santos, Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Manuela Vanegas o Katherine Tapia, la selección femenina busca su primera estrella mundialista, sin embargo, no se pueden dormir en los laureles, por esta razón jugarán contra las australianas. Cabe recordar que en 2023 el equipo también era uno de los favoritos, no obstante, cayó contra Inglaterra en cuartos de final.

En total serían dos partidos amistosos en el país oceánico, el primero de ellos está programado para el 28 de noviembre a las 7:40 p.m. (hora local), y contará con transmisión de Paramount+ para Latinoamérica. El juego se disputará en el GIO Stadium de Canberra.