Nacional quiere confirmar su evolución ante Alianza: Lucas busca otro paso adelante

Atlético Nacional empieza a mostrar señales de la evolución que pretende conseguir bajo la dirección técnica de Lucas González. El primer tiempo frente al Deportivo Cali dejó una de las mejores versiones del equipo desde la llegada del entrenador y generó ilusión entre los hinchas, que ahora esperan que ese crecimiento tenga continuidad este sábado ante Alianza.
El conjunto verdolaga visitará al cuadro vallenato desde las 8:30 p. m., por la octava fecha de la Liga BetPlay-2, con transmisión de Win Sports +. Será una nueva prueba para un equipo que aparece en la parte alta de la clasificación y que necesita darle regularidad a su propuesta futbolística.