Los puntos con los que Abelardo defenderá soberanía de San Andrés: habrá decreto con líneas de base del archipiélago

En su ya cotidiana alocución semanal, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que el próximo 30 de noviembre expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una medida con la que, según dijo, busca “saldar una deuda histórica en materia de soberanía marítima”, además de establecer con coordenadas oficiales los puntos desde los cuales se miden los espacios marítimos colombianos. Durante la alocución desde un buque de la Armada Nacional en aguas colombianas, el mandatario explicó que la Ley 10 del 4 de agosto de 1978 ordenó trazar estas líneas para el archipiélago. Sin embargo, en 1984 se establecieron las correspondientes al territorio continental, mientras que las insulares quedaron pendientes. Puede leer: “Estoy enterado de los negocios de su marido; a mí no me van a ver la cara”: Abelardo encaró a representante y gobernadora de San Andrés

¿Cuándo se firmará el decreto?

De la Espriella indicó que el decreto se firmará el día del cumpleaños de San Andrés y que sus disposiciones se incorporarán a las cartas náuticas oficiales de Colombia. Según el Presidente, el propósito es cartografiar el territorio arrecifal con precisión, conforme a la legislación nacional y al derecho internacional.

El mandatario sostuvo que Colombia ejerce soberanía sobre las islas del archipiélago y sus espacios marítimos, y advirtió que no permitirá actividades de pesca, exploración o investigación sin autorización en las zonas correspondientes. También aseguró que la Armada defenderá los derechos del país y protegerá a los pescadores frente a la piratería. Lea más: Gobierno destinará $2.300 millones para apoyar a más de 270 emprendedores y mipymes de San Andrés

San Andrés, centro logístico del Caribe