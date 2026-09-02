Video | El golazo de media chilena de Dayro Moreno que lo acerca a los 400 goles; véalo aquí

A dos semanas de cumplir 41 años, Dayro Mauricio Moreno Galindo sigue anotando goles de alta factura en el fútbol profesional colombiano . Esta vez, el oriundo de Chicoral, Tolima, le dio el triunfo al Once Caldas contra Fortaleza en un partido que se le complicaba al “Blanco Blanco”. Al minuto 82 de partido, cuando el compromiso iba 1-1, apareció el goleador para conectar de media chilena un centro de Juan David Cuesta. Este fue el tercer gol de Dayro en el semestre y el número 386 de su carrera.

Hay que destacar que el delantero no tuvo problema alguno en aceptar su nuevo rol, el cual lo ubica normalmente en el banquillo, siendo un líder en el vestuario y aportando cuando ingresa, tal como pasó en el estadio Metropolitano de Techo ante los “Amix”.

En este duelo de la octava jornada de la Liga Betplay 2026-2, el Fortaleza de Diego Arias se puso adelante con gol de Sebastián Navarro al 27’. A los 41 minutos, el delantero titular de Once Caldas en este inicio de campaña, Jefry Zapata, empató para los de Manizales. Al 68’ ingresó Dayro Moreno, quien en menos de 20 minutos en cancha le dio el triunfo al Caldas.

La gran figura de la noche para los de Hernán Darío Herrera no fue ni Zapata ni Moreno, fue Juan David Cuesta, quien sonó para salir al fútbol del exterior en la pasada ventana de pases. “Rescato la entrega del grupo, no bajamos los brazos y, gloria a Dios, se pudo remontar”, mencionó el lateral.

Contra Boyacá Chicó será el próximo reto de Once Caldas, partido que está programado para las 2:00 p.m. en Tunja. Los cafeteros marchan octavos del torneo con 9 puntos en 6 partidos.