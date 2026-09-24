Periodista denunció que su papá fue golpeado y drogado para robar en su casa en Los Colores, Medellín

Sin varios millones de pesos que tenía ahorrados, con un golpe en la cabeza y varias semanas con problemas de memoria quedó un hombre de 62 años que fue víctima del hurto, mediante el uso de escopolamina, dentro de su vivienda en el barrio Los Colores, en el occidente de Medellín.
La denuncia la hizo la periodista Catalina Botero, quien comentó lo sucedido con su papá al finalizar un encuentro que tuvo con sus amigos. Cuando se estaba entrando para su casa, lo abordó una mujer pidiéndole que le prestara el baño, ante lo que la víctima no se lo negó, ignorando las malas intenciones de esta persona.