Fiscalía citó a conciliación a Guillermo Jaramillo por caso Kevin Acosta, ¿qué dice la familia?

La Fiscalía citó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a una audiencia de conciliación para el próximo 14 de septiembre, dentro de una indagación relacionada con la presunta revelación de secreto. La diligencia será el primer encuentro de Jaramillo con los representantes de la familia del niño Kevin Acosta.
El menor de edad murió en febrero pasado después de permanecer cerca de dos meses sin recibir su medicamento para la hemofilia. Desde ya trascendió que la familia no tiene intención de conciliar.
La denuncia surgió por unas declaraciones que Jaramillo hizo públicamente tras la muerte del menor. Durante un consejo de ministros, el entonces jefe de la cartera de Salud se refirió a la condición médica de Kevin y expuso detalles relacionados con las circunstancias de su muerte.
“Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un desafortunado accidente, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, dijo Jaramillo.