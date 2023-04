“Fue su más grande victoria. La casa era de madera y había una parte que ya estaba cediendo. Recuerdo que mi hermano mayor, Tomás Humberto, dijo que cotizáramos para arreglar esa parte. Yo reuní unas monedas y me fui a Telecom para llamar a Freddy. Le comenté lo sucedido y me dijo claramente: “Dígale a Beto que no le meta más nada a la casa, que ya él hizo su parte, ahora me toca a mí, que yo la construyo’”. Y así fue. Le hizo la casa a mi mamá. Luego, en un diciembre que vino, se apareció con equipo de sonido y ese día se inauguró la casa con muchos amigos presentes. Al final le dijo a mi mamá que le había cumplido lo prometido”.

“Sí, hablamos algunas cosas personales, lo último que me dijo era que me relajara, que con el poder de Dios todo los problemas se solucionaban; yo le decía: ‘listo negrito, sí, así es’”.

“Quedarnos sin él, saber que no se cuenta con ese gran ser humano, que ya no llegan esas llamadas. Ha sido un año demasiado difícil. Yo tenía una terapia y era que para mí Freddy estaba viajando, entonces no lo veía muerto; hasta que un sacerdote me dijo que no hiciera más eso porque me estaba haciendo daño, que afrontara la realidad. Por eso he empezado a vivir ese duelo, porque lo hacía viajando”.

¿Ha ido al sitio del accidente?

“No, solo paso por allí cada que voy al Camposanto a visitarlo... Es una amargura cuando atravieso ese sitio. Nunca me he detenido y no pienso hacerlo”.

¿La convenció la investigación de la Fiscalía que determinó que Freddy sí conducía la camioneta?

“Sinceramente no sé nada de ese tema, o por lo menos nosotros los hermanos no sabemos porque no nos volvieron a decir nada. Yo no quisiera hablar de eso porque es doloroso, ya perdí a mi hermano y por más que digan o hagan, no lo voy a recuperar. Dicen que la mejor justicia es la divina y en esa confío”.

¿Cree que Colombia le hizo el homenaje que Freddy Rincón se merecía?

“Para mí no, porque todo lo que uno escuchó y vio lo que hizo Freddy por el país... Al menos no lo he visto y si lo han hecho no me enteré. Pero lo más importante es que su familia lo quiere; el dolor que quedó es muy grande y no pasará nunca”