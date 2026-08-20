Nacional probó a dos de sus refuerzos y dejaron buenas sensaciones: así debutaron Ian Poveda y Andrés Reyes

El encuentro terminó 2-2, pero más allá del resultado, el compromiso sirvió para que ambos jugadores tuvieran su primer contacto con la camiseta verdolaga y empezaran a mostrarle al cuerpo técnico las condiciones con las que pretenden ganarse un lugar en el equipo.

Atlético Nacional aprovechó el amistoso solidario frente a Once Caldas, disputado en el estadio Atanasio Girardot y organizado en apoyo a las víctimas del terremoto, para darle minutos a dos de sus recientes refuerzos: Ian Poveda y Andrés Reyes.

Poveda mostró desequilibrio

Ian Poveda fue uno de los futbolistas que dejó mejores sensaciones. El extremo demostró que puede convertirse en una alternativa importante para el ataque de Nacional, especialmente por su capacidad para encarar, cambiar de ritmo y generar desequilibrio por las bandas.

El jugador, que cuenta con experiencia en el fútbol europeo y en la selección de Colombia en categorías juveniles, puede ofrecerle al conjunto antioqueño una característica que siempre resulta valiosa: la posibilidad de romper líneas mediante el uno contra uno.

Su debut permitió observar algunas de esas condiciones y dejó la sensación de que Nacional podría encontrar en Poveda una pieza útil para afrontar el segundo semestre.

Reyes, potencia para la defensa

Andrés Reyes también tuvo su estreno y mostró una de las características que más pueden beneficiar a Nacional: su fortaleza física.

El defensor central se presentó como una alternativa seria para competir por la posición de zaguero derecho. Su capacidad para disputar duelos, imponerse físicamente y jugar con intensidad puede darle más variantes al equipo en una zona donde la competencia por un puesto será importante.

Reyes tendrá que adaptarse al funcionamiento del conjunto dirigido por Lucas González, pero su primera presentación dejó señales positivas.

Solo falta Elías Cabrera

Con los debuts de Poveda y Reyes, Nacional ya comenzó a probar en cancha a dos de sus recientes incorporaciones.

Ahora, el único de los últimos refuerzos que todavía no ha tenido su estreno es el argentino Elías Cabrera, volante de 23 años que llegó para fortalecer el mediocampo.

Su debut será otro de los puntos de interés para el conjunto antioqueño, que busca armar una plantilla con suficientes alternativas para afrontar los retos del segundo semestre.

El amistoso contra Once Caldas no entregó puntos ni un resultado trascendental, pero sí dejó algo que Nacional necesitaba: las primeras señales de dos de sus nuevos jugadores.