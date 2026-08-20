Nacional probó a dos de sus refuerzos y dejaron buenas sensaciones: así debutaron Ian Poveda y Andrés Reyes

Atlético Nacional aprovechó el amistoso solidario frente a Once Caldas, disputado en el estadio Atanasio Girardot y organizado en apoyo a las víctimas del terremoto, para darle minutos a dos de sus recientes refuerzos: Ian Poveda y Andrés Reyes.
El encuentro terminó 2-2, pero más allá del resultado, el compromiso sirvió para que ambos jugadores tuvieran su primer contacto con la camiseta verdolaga y empezaran a mostrarle al cuerpo técnico las condiciones con las que pretenden ganarse un lugar en el equipo.